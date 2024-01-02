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2023 yılını hedeflerini tutturarak kapatan DSİ Genel Müdürlüğü, 2024 yılında da suyun gücünü milletle buluşturmak adına çalışmalarına emin adımlarla devam ediyor.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta başkanlığında Genel Müdür Yardımcılarının katılımıyla 2024 yılın ilk koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

DSİ’nin kurulduğu günden bu yana “Su Vatandır” anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Balta “DSİ, işletmeye aldığı baraj ve göletler ile 183 milyar metreküplük su depolama kapasitesi geliştirmiştir. Toplamda 7,1 milyon hektar arazi sulamaya açılmış, yaklaşık 2 milyon hektar alan taşkın zararlarından korunmuştur. Arazi toplulaştırma tescil işlemleri tamamlanan arazi miktarı kümülatif olarak toplamda 7,3 milyon hektara yükselmiştir. Hizmete alınan içme suyu tesisleri ile yıllık 5,2 milyar metreküp memba kalitesinde içme suyu temin edilmektedir” dedi.

2023 yılında toplam 501 adet tesisin tamamlandığını belirten Balta “26 adet baraj, 17 adet gölet ve bent, 100 adet sulama tesisi, 24 adet toplulaştırma projesi, 14 adet içme suyu tesisi, 26 adet Yeraltı barajı, 10 adet HES ve 284 adet taşkın tesisini olmak üzere toplam 501 adet tesisi tamamlayarak milletimizin hizmetine sunulmuştur. Bitirilen bu tesislerle 142.000 hektar alan sulamaya açılarak, yıllık 10,65 milyar Lira ekonomiye katkıyla birlikte, 128 bin kişiye tarımsal istihdam sağlanmış, 390 milyon m3 su depolanmış, 144 milyon m3 içme suyu sağlanmış, 492.252 hektar alanda toplulaştırma tamamlanmıştır” dedi.

2024 yılı içinde de önemli hedeflerinin olduğunu ifade eden Balta “ Depolanan su miktarını 183 milyar m3’ten 190 milyar m3’e, sulamaya açılan 7,1 milyon hektar araziyi 7,23 milyona, temin edilecek içme suyu miktarını 5,2 milyar m3’ten 5,37 milyar m3’e, toplulaştırma tamamlanan alan miktarını 73 milyon dekardan 79 milyon dekara, taşkın tesis sayısını 10.697’den 11.011’e, taşkın erken uyarı sistemleri sayısını 322’den 533’e, hidroelektrik enerji kurulu gücü 32.400 MW’tan 33.000 MW’a, hidroelektrik enerji üretim kapasitesini 112 milyar kWh’den 113,7 milyar kWh’ye çıkarılacaktır” dedi.

Balta sözlerini “Suyun olduğu yerde bereket var, suyun olduğu yerde medeniyet var, suyun olduğu yerde DSİ var” diyerek noktaladı.