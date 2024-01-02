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Toplanda 19 kursiyere verilen eğitimde hemşirelere “Yoğun bakım hemşireliği” sertifikası verildi.

Altıncısı düzenlenen kursta 19 kursiyer 6 haftalık bir eğitimin sonunda sertifikayı almaya hak kazandı. Eğitim sonunda yapılan sınav sonucunda Yozgat Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mete Selvi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Fatih Erdem ve eğitimcilerin katılımı ile kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan verilen bu eğitimlerin önemine değinerek, sertifikalarını alan kursiyerlere başarı diledi.

İki etapta tamamlanan kursun 1’inci etabında kursiyerlere branş doktorlarının ve yoğun bakım hemşirelerinin eğitim verdiğini ifade eden Başhekim Kozan, “Ben de dahil olmak üzere, 3 hafta boyunca hekimlerimiz ve yoğun bakım hemşirelerimiz, kursiyerlere kendi branşlarında eğitim verdi. 19 kursiyerimiz teorik ve pratik eğitimlerini başarı ile bitirdiler. Yoğun bakımlar koordinatör hemşiremiz Aynur Koçak ve ekibinin hazırladığı kurs sonunda kursiyerlerimize sertifikalarını sunduk. Programda katkısı olan hekimlerimize, eğitimcilerimize, Aynur Koçak ve yoğun bakım hemşirelerine teşekkür ediyorum. Kursumuzu başarıyla tamamlayan katılımcılara da meslek hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Kursun 2’nci etabında kursiyerlere yoğun bakımlarda yerinde pratik eğitimleri verildi.