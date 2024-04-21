Kırıkkale Tıp Fakültesi Hastanesi'nin çocuk acil bölümü, bir hastada tespit edilen uyuz vakası endişesiyle geçici olarak kapatıldı. Hastaneye başvuran bir hasta üzerinde teşhis edilen uyuz vakası, yerel yetkililer arasında panik yarattı.

Konuyla ilgili olarak bilgi veren Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Murat Ağırtaş, bulaşıcı hastalıklara karşı hijyen ve tedbirin önemini vurguladı. Ağırtaş, "Hastanede alınan önlemler kapsamında, bir hastada tespit edilen uyuz vakasının geçici olarak bölümün kapatılması rutin bir tedbir olarak uygulanmıştır. Şu anda hasta bakımı devam etmekte olup, halkımızın herhangi bir endişe duymasına gerek yoktur" dedi.

Uyuz vakasının tespit edilmesiyle birlikte hastane yetkilileri, detaylı bir temizlik ve dezenfeksiyon süreci başlatmıştır. Hasta ve çalışanların sağlığına yönelik gereken tüm önlemler titizlikle alınmaktadır.