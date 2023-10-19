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Yozgat Valiliği, 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/2) için 22 Ekim 2023 tarihinde nüfus müdürlüklerinin açık olacağını duyurdu. Bu kapsamda sınav katılımcılarına şu hizmetler sunulacak:

Nüfus cüzdanını veya T.C. kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylara "Sınava Giriş Belgesi" ile bir adet biyometrik fotoğrafı yanlarında getiren adaylara, yeni kimlik kartları düzenlenecek kadar süre boyunca geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilecektir.

MERNİS nüfus bilgilerinde sorun yaşayan öğrencilerin bilgi güncelleme işlemleri de 22 Ekim 2023 Pazar günü saat 07.00-10.00 arasında Yahşihan İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

Sınav katılımcılarına bu hizmetlerin sunulabilmesi için nüfus müdürlükleri hafta sonunda da hizmet verecektir. (Haber Merkezi)