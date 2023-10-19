Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

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Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:25     06:48     12:31     15:34     18:04     19:22

Akdağmadeni    05:20     06:43     12:27     15:29     18:00     19:18

Aydıncık             05:23     06:46     12:29     15:31     18:02     19:20

Boğazlıyan         05:23     06:45     12:29     15:33     18:03     19:20

Çandır                 05:22     06:44     12:28     15:32     18:02     19:19

Çayıralan            05:21     06:44     12:28     15:31     18:01     19:19

Çekerek              05:22     06:45     12:28     15:30     18:01     19:19

Kadışehri            05:21     06:44     12:27     15:29     18:00     19:18

Saraykent           05:22     06:45     12:28     15:31     18:02     19:19

Sarıkaya              05:22     06:45     12:29     15:32     18:02     19:20                    

Şefaatli               05:25     06:47     12:31     15:34     18:05     19:22

Sorgun                05:23     06:46     12:29     15:32     18:03     19:20

Yenifakılı            05:24     06:46     12:30     15:34     18:04     19:21

Yerköy                05:26     06:49     12:32     15:35     18:06     19:23

Kaynak: İleri Gazetesi