İftara katılan Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar’ın öncülüğünde ilçemize kurulan konteynır kentlerde yaşam bulduk, hayata tutunduk. Gönüllerde öyle güzel dostluklar oluşturdu ki bu dostluklardan bir tanesini biz, kardeşlik duygusunun ötesinde Boğazlıyanla beraber yakaladık. Bu süreçte desteklerini ve yardımlarını esirgemeyen başta Belediye Başkanımız Gökhan Coşar’ın şahsında tüm Boğazlıyan halkına şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum” dedi.

“Asrın felaketi” olarak nitelenen ve 11 ilde büyük yıkıma uğratan depremler sonrası, tüm imkanları seferber ederek Hatay iline bağlı Kırıkhan ilçesine giden Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Kırıkhan ile Boğazlıyan arasında gönül köprüsü kurdu.

Deprem sonrası ilk bölgeye giden ekiplerin başında yer alan Boğazlıyan Belediyesi, hayırsever iş insanları, ilçe halkı ve yurtdışında yaşayan hemşehrilerimizin katkılarıyla kurulan 3 adet konteynır kentte yaşama tutunan bölge halkı Boğazlıyan’ı kardeş şehir ilan etti.

Önceki gün Kırıkhan ilçesinde oluşturulan ve yaklaşık bin depremzedenin kaldığı Boğazlıyan Belediyesi Konteynır Kentte, Boğazlıyanlı iş adamları ve hayırseverlerin organizasyonunda iftar sofrasında buluşuldu.

Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Belediye Encümenleri Faruk Özalp, Uğur Paşaoğlu, Zafer Aygüner, Ferhat Çil, Belediye Başkanı Yardımcısı Latif Manyas, İl Genel Meclis Üyesi Mikail Demir, Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi Genel Müdürü Olcaytuğ Orhan, Çelikel Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Türkmen, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Ömürlü Ustaoğlu, köy muhtarları ve çok sayıda hayırsever iş adamlarının katıldığı iftar sofrasında duygulu anlar yaşandı. Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz’un da katıldığı iftar programında; Ramazan ayının manevi havası yaşatıldı.

İftar programı sonrasında Gazetemize özel açıklamada bulunan Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, 6 Şubat’ta dünyanın en büyük karasında olan afatı yaşadıklarını söyledi. En büyük yıkımlardan bir tanesin de Kırıkhan’da olduğunu belirten Yavuz, “İlk andan itibaren devletimizin ve milletimizin gücünü, desteğini iliklerimize kadar hissederek yaşadık. Allah razı olsun başta devletimizden ve milletimizden.

BOĞAZLIYAN HALKINA MİNNETTARIZ

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Her zaman söylüyorum bu afat elbette ki yaralarımız devletimiz, milletimiz güçlü sarılacak. Ama gönüllerde öyle güzel dostluklar oluşturdu ki bu dostluklardan bir tanesini biz, kardeşlik duygusunun ötesinde Boğazlıyanla beraber yakaladık. Başta Belediye Başkanımız Gökhan Coşar’ın şahsında tüm Boğazlıyan halkının, yüreği bizimle beraber atan, yüreğinde bizleri hisseden, yüreğinde bu acıları, gözünde o buğuları hisseden herkes, başta Türkiye olmak üzere ve Türkiye içerisinde de Boğazlıyan’ın bizde ayrı bir yeri var. Ben ilçemin her ferdinin adına 7’den 70’e, küçüğünden büyüğüne hepsinin minnet ve şükranlarını sizlerin aracılığıyla Boğazlıyan halkına iletmek istiyorum.

BAŞKAN AYHAN YAVUZ HELALLİK İSTEDİ

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Haklarını bize helal etsinler. Ben inşallah en kısa süre içerisinde ayağa kalktığımız ki, ben buna inanıyorum daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağız. Çünkü devletimizin ve milletimizin gücünü görüyor ve hissediyoruz. O süreç içerisinde de biz ekibimizle birlikte Boğazlıyan’a ziyarete geleceğiz.

Böylesine güzel bir ortamda sizin de gördüğünüz gibi iş adamlarından, siyasetçilerden, muhtarlarımızdan, muhtarlar dernek başkanımızdan her kesimden insanlar var.

Yüreğinden bizi hisseden, bizi yaşayan tüm kardeşlerimiz burada. Tekrar her birine şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.

HALKIN GÖNLÜNDE TAHT KURDU

Kırıkhan ilçesi başta olmak üzere bölgede yapmış olduğu hizmetlerle halkın gönlünde taht kuran ve hayır dualarını alan Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, depremin olduğu ilk andan itibaren Hatay’a giderek yaklaşık bir ay süreyle çalışma yürüttüklerini, Boğazlıyanlı iş adamları, ilçe halkı ve yurtdışındaki hemşehriler sayesinde 3 konteynır kent oluşturarak bir nebze yaraların sarılmasına vesile olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

HATAY BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

“Hatay bizim kırmızı çizgimizdir” diyen Başkan Coşar, “Hatay bizim için çok önemliydi. Kırıkhan’ı tercih etme sebebimiz Başkanımız Ayhan Yavuz ve Kırıkhan halkı olmuştur. Başkanımız bu hizmeti yapmamız için bizlere hem yer verdi hem de fırsat verdi. Biz de paydaşlarımızla beraber Kırıkhan’da 3 tane konteynır kent yaptık. Bir tanesi Merkez’de ve iki tanesini de Bektaşlı köyünde yaptık” dedi.

Belediye Başkanı Gökhan Coşar, açıklamasını daha sonra şöyle sürdürdü: “Öncelikle Kırıkhan Belediye Başkanımız Ayhan Yavuz şahsında Kırıkhanlı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bizim de ikinci memleketimiz Kırıkhan oldu. Deprem sonrası ekibimizle birlikte yaklaşık bir ay süreyle burada idik. Yavuz Başkanımız bu süreçte konteynır kenti kurarken bizlere çok yardımcı oldu. Biz Hatay ilinde iken Yavuz Donat beyle karşılaştık. Bize, “Boğazlıyan – Kırıkhan ne iş? Burada ne yapıyorsunuz” diye sordu. Hatay bizim kırmızı çizgimiz. Hatay’ı çok seviyoruz. Hatay bizim için çok önemli, onun için buradayız dedim. Sağolsun bunu da köşesine taşımış.

COŞAR: YARDIMLARINI VE EMEKLERİNİ ESİRGEMEYEN HERKESE MİNNETTARIM

Konteynır kentimize de İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu Beyefendi’nin bir ziyareti oldu. Ben konteynır kenti yaparken emeği geçen başta Boğazlıyanlı hemşehrilerime, bütün sanayici ve iş adamlarımıza, destek olan bütün gönüldaşlarımıza, özellikle yurtdışından destek olan bütün kardeşlerimize çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Hayatımda geçirdiğim en güzel 20 gündü. Burada çalışmaktan, Ayhan Başkanımızla beraber olmaktan, burada bir nebze de olsa yarayı sarmaktan onur ve gurur duydum. Yürekten bütün Kırıkhan halkına bize göstermiş olduğu tevazu ve samimiyetten dolayı teşekkür ediyorum.” Haber Merkezi