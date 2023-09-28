Öğrenci ve Personel Kimlik Kartı ile banka kartı özelliğini birlikte sunan Bank24 Jet Kartlar (Kampüs Kart) 2 Ekim 2023 tarihinden itibaren birimler bazında merkezlerde dağıtılmaya başlanacak.



Üniversiteden yapılan açıklamada, “Kartları teslim almaya gelecek öğrenci ve personellerimizin yanlarında 2 adet kimlik fotokopisi bulundurmaları ve Halkbank Mobil uygulamasını indirmeleri rica olunur. Belirtilen tarihler arasında kartını almayan ve veya bilgileri eksik olduğu için kart tanımlamaları yapılamayan öğrenci ve personellerimiz Türkiye Halk Bankası Yozgat Merkez Şubesinden kartlarını alabileceklerdir” ifadelerine yer verildi.



Halk Bank Jet Kart Kampüs kullanım alanları hakkında ise şu bilgiler verildi: Kampüs Kartlar Üniversitemizde tek kartla birçok hizmetin alınmasını ve aynı zamanda bir bankamatik kartı işlevini de yerine getirecek. Bankacılık Hizmetleri gerçekleştirilebilecek (Halkbank). Üniversite girişlerinde kullanılabilecek, Yemekhane hizmetleri noktasında otomatik ve hızlı geçiş sağlanacak Halkbank Kampüs kart hem vadesiz hesaba bağlı bir banka kartı hem de Üniversite kimlik kartıdır. Vadesiz hesaba para yüklenerek yemekhane ve ödeme noktalarında kullanılabilir. Vadesiz Hesaba, Halkbank ATM’lerinden, Halkbank Şubelerinden, Üniversite içindeki Para Yükleme KİOSK’larından, Kamu Bankaları Ortak ATM’lerinden, 7/24 Halkbank Mobil Şube, Halkbank İnternet Şube, Halkbank Dialog üzerinden havale yaparak para yatırılabilir. Kimlik kartı olarak Üniversite içi giriş-çıkış noktalarında kullanılabilir. Banka Kartı Özelliği ile Para yatırılır, Para çekilir, Hesap bakiyesi öğrenilir, Hesap ekstresi alınabilir, Hesaplar arasında ya da üçüncü kişilere havale ve virman yapılabilir, Elektrik, su, telefon, doğalgaz faturaları ödenebilir, Halkbank Internet Şubesi’nde kolay işlem olarak kaydedilen hesaplara EFT işlemi yapılabilir, Diğer tüm banka ATM’lerinden bakiye sorgulanabilir, para çekilebilir. Yurt içinde ve yurt dışında Visa ve Mastercard logolu tüm işyerlerinden alışveriş yapılabilir, İnternette Güvenli Alışveriş Hizmeti (3D Secure) ile güvenli alışveriş yapılabilir, Diğer bankacılık işlemleri yapılabilir.” (Alpaslan Demir)