Başkan Adıgözel, AK Parti iktidarına seslenerek Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanlığı olarak gerçekleşmeyen vaatlerin takipçisi olacaklarını belirtti.

“SÖZLER HAVADA KALDI”

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Süleyman Adıgözel, “AK Parti, genel başkanı Sayın Erdoğan'ın Milli Görüş gömleğini çıkardık. Geçmişi unutun, yeni bir partiyiz ifadeleri durduğu yeri belirler. Bize hayırlı olsun demek düşer. Seçim öncesi havada uçuşan vaatler. Ev hanımlarına emekli olma hakkı verilecek sözü havada kaldı. İktidarın gündeminde dahi yok. Kadınlara yönelik destekler de artarak devam edecek sözünü, AKP ne zaman yerine getirecek. Ev hanımlarına emeklilik hakkına kavuşmaları için prim desteği sağlanacaktı. Ev Hanımları adına soruyoruz bu seçim vaadinizi ne zaman yerine getireceksiniz. Emeklilik yaşında çocuk sayısına göre esnekliğe gidilecekti. Ev Hanımlarını sevindirecek düzenlemenin yasanın, acilen yasalaşmasını bekliyoruz” dedi.

“GERÇEKLEŞMEYEN VAATLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Kamuda mülakat kalkacak dediniz? Kalktı mı? Mülakatın kaldırılmasıyla gençlerin sınavlardaki başarı sıralamasına göre işe girme sürecinin önü açılacaktı açıldı mı? Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanlığı olarak bu tür vaatlerin takipçisi olacaklarını belirten Başkan Adıgözel, “Hedef sivil Anayasa dediniz. Bunu ilk defa demiyorsunuz ki! 2002 yılından buyana her seçimde gündeminize alarak özgürlükçü, Hukuk devletini güçlendirecek yeni bir Anayasa sözünü duymaktan, inancımızı kaybettik. Denize düşen yılana sarılır, hesabı AKP ne vakit seçime gitse Anayasa değişikliğinden söz eder. Yahu Anayasa değişikliği için gayret gösterinizde dur diyen mi oldu. Yozgat Dünya kenti olacaktı, Yozgat dünya kenti oldu da biz mi göremiyoruz. Yozgat’ı marka şehir yapacağız vaadi, AK Parti Genel Başkanı Sayın cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 2011 tarihli Yozgat mitinginde, Siz, AK Parti’yi bağrınıza bastınız. Yozgat, bu bakımdan bizim göz bebeğimizdir, canımızdır. Yozgat’ı yeniden inşa etmeye devam edeceğiz, ifadeleri karşılık bulmadı. Bozok Ovası’nda bir Dünya kenti, Marka kent oluşturmak için çok daha fazla ter dökeceğiz sözleri nerede kaldı. Şüphesiz bu, oldukça iddialı ve büyük bir vaat. Başkentin yanı başında ve Anadolu’nun merkezinde olan Yozgat’ın Orta Anadolu’da bulunan 13 il arasında 13’ünücü sırada, 81 il arasında ise 65’inci sırada. Ey AKP’liler duyun ve görün. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni askeri eğitim birliklerinden ilki Yozgat'ta kurulacak. Yeni kurulacak askeri eğitim birliklerinden ilkinin yeri Yozgat olacak demişti, oldu mu? Mart yerel seçimler yaklaşırken, bu tür vaatleri duymaya alışacağız. Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanlığı olarak gerçekleşmeyen vaatlerin takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)