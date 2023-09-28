Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada; “Millî Eğitim Bakanlığınca cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında, cumhuriyet kazanımları ve bu kazanımların gelecek yüzyıllara etkisinin ele alınması amacıyla resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik ‘Türkiye'nin Yüz Yılı ve Türkiye Yüzyılı’ konulu sempozyum düzenlenecek. Başvurular için son tarih, 10 Kasım 2023” dedi.

CUMHURİYET DEĞERLERİ SEMPOZYUMDA ELE ALINACAK

Millî Eğitim Bakanlığınca cumhuriyetin 100. yılında cumhuriyet kazanımlarının daha iyi anlaşılması, bu kazanımlarla birlikte Türkiye'nin gelecek yüzyıllara bakış açısının ortaya konulması, genç nesillerin geçmişten güç alarak geleceğe dair vizyon oluşturması, evrensel ve millî değerlere sahip kuşakların yetişmesine katkı sağlamak amacıyla ‘Lise Öğrencilerinin Gözünden Türkiye'nin Yüz Yılı ve Türkiye Yüzyılı Sempozyumu’ düzenlenecek.

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce düzenlenen sempozyumla öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma yapma, bildiri hazırlama ve sunma gibi akademik çalışmalara temel oluşturabilecek becerilerinin geliştirilmesi; sosyal bilimlere ilgilerinin ve toplumsal konulara duyarlıklarının artırılması amaçlanıyor.

Sempozyum, dört ana başlık etrafında yapılacak araştırmaların bildiri olarak sunulmasıyla gerçekleştirilecek.

‘Bilim, Teknoloji ve Sanayi’ başlığında yenilik, girişimcilik, ekonomik kalkınma, sanayileşme, havacılık ve uzay, millî teknoloji hamlesi, ekosistem ve yenilenebilir enerji, yapay zekâ, otomotiv, AR-GE, yerli ve millî anahtar kelimeleri; ‘Eğitimin Yüz Yılı / Yüzyılı’ konu başlığında Türk eğitim tarihi, 21. yy becerileri, uzaktan eğitim, hayat boyu öğrenme, afet ve kriz durumlarında eğitim, öğretmen ve öğrenci, eğitim teknolojileri anahtar kelimeleri çerçevesinde araştırmalar yapılacak.

‘Geçmişten Günümüze Değerlerimiz’ konu başlığında da kadın, çocuk, aile, özel gereksinimli bireyler, vefa, vatanseverlik, millet, iklim ve çevre koruma çalışmaları, sorumluluk, çalışkanlık, adalet, dayanışma, misafirperverlik, saygı, dostluk kavramları; ‘Kültür, Sanat ve Spor’ başlığında ise Türk spor tarihi, olimpiyatlar, kültürel miras, ata sporlarımız, mimari, resim, müzik, tiyatro, sinema, edebî eserlerimiz, söz varlığımız, kültür hazinelerimiz gibi anahtar kelimeler çerçevesinde yapılacak araştırmalarla bildiriler hazırlanacak.

SON KATILIM TARİHİ 10 KASIM

Türkiye genelinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel tüm ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin başvurabileceği sempozyum için son katılım tarihi, 10 Kasım 2023 olarak belirlendi.

Sempozyuma katılmak isteyen öğrencilerin, sempozyum takviminde belirtilen son başvuru tarihine kadar şartnamede belirtilen e-posta adresine bildirilerini göndermeleri gerekiyor. (Haber Merkezi)