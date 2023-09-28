İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönergesi kapsamında Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, personeli de çevirimiçi olarak eğitim programına katıldı.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü yetkililerince verilen eğitim programında, derneklerin proje hazırlama, başvuru, izleme, uygulama ve denetim süreçleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Her yıl düzenli olarak derneklere tanınan proje karşılığı mali destek program başvuruları yıl içerisinde devam ediyor. Proje hazırlayan dernek yöneticileri projelerini PRODES üzerinden elektronik ortamda sunuyorlar. Valilik tarafından ön incelemeden sonra Bakanlığa sunulan projeler nihai olarak karar bağlanarak, uygun görülmesi halinde mali destek sağlanıyor. (Mustafa Babayiğit)