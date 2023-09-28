Bakan Yerlikaya, uygulamanın ilk aşamasının Ekim ayında Bursa, Adana, İzmir ve Ankara'da hayata geçirileceğini, ardından 1 Aralık itibarıyla ise tüm Türkiye'de uygulanmaya başlanacağını belirtti.

Düzensiz göçmenlerin genellikle Afganistan, Pakistan, Özbekistan ve İran gibi ülkelerden geldiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, İstanbul'da başlatılan pilot uygulamanın 9 hafta boyunca herhangi bir komplikasyona yol açmadığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, "1 Ekim'de Bursa, Adana, İzmir ve Ankara'da Mobil Göç Noktası Uygulaması'na başlıyoruz. 1 Kasım'da araç sayısını 153'e çıkararak 30 büyükşehirde eş zamanlı uygulamaya geçiyoruz. 1 Aralık'ta ise bu uygulamayı tüm Türkiye'de yaygınlaştırıyoruz." dedi.

Kimlik kontrolünün futbol müsabakaları dahil olmak üzere her yerde yapılacağını belirten Yerlikaya, turistler veya ikamet izni olan yabancıların kimlik veya pasaportları olmaması durumunda geri gönderme merkezine yönlendirilmeyeceklerini vurguladı.

Yerlikaya, Mobil Göç Noktası'nda çalışacak olan görevlilerin yabancılarla iletişimi sağlayacak tercümanlar ve göç uzmanları olduğunu ve bu merkezlerin Göç-Net sistemi ve biyometrik kimlik doğrulama sistemlerine sahip olduğunu açıkladı.

Bu yeni uygulama ile düzensiz göçle mücadelede daha etkin ve hızlı bir yol izlenerek, Türkiye'nin turizm ve güvenlik açısından sürdürülebilirliği sağlanmayı hedeflenmektedir. (Haber Merkezi)