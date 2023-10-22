Bozok stadyumu dış sahada oynanan müsabakayı Bozokspor, Rüstempaşaspor’u 5-0 yendi. Bozokspor aldığı bu galibiyet ile puanını 4’e yükseltti.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. Dakikada orta sahadan gelişen Bozokspor atağında topla buluşan Umut Koray topa sert vurdu top az farkla auta çıktı.
13. Dakikada sol kanattan gelişen Bozokspor atağında Mustafa’nın ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Umut Koray topu ağlarla buluşturdu. 1-0
17. Dakikada Mustafa’nın kullandığı korner vuruşuna iyi yükselen Ahmet’in kafa vuruşu kalecide kaldı.
26. Dakikada sol kanattan gelişen Bozokspor atağında Ekrem’in ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Reha topu ağlarla buluşturdu. 2-0
48. Dakikada sağ kanattan gelişen Bozokspor atağında topla ceza sahasına kadar giren Mustafa topu Ekrem’le buluşturdu Ekrem topa düzgün vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0
50. Dakikada Bozoksporsağ kanattan serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu Mustafa kullandı. Ceza sahasına yaptığı ortada topu karşılayanReha yerden düzgün vurmasıyla topu ağlarla buluşturdu.4-0
75. Dakikada orta sahadan başlayan Bozok atağında İsmail topu ağlarla buluşturdu. 5-0
90. Dakikada Bozokspor penaltı kazandı. Penaltıyı Ekrem kullandı. Ekrem’in penaltı vuruşu kalecide kaldı.
Son dakikalarda başka gol olmayınca Bozoksporsahadan 5-0’lım skor ile ayrıldı. (Alpaslan Demir)Kaynak: İleri Gazetesi