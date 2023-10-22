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Efruze Sultan mahlası ile tanınan Songül Yurdagül Aksoy, 27 yıl sonra üniversiteli olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Aksoy, 27 yıl önce Van 100. Yıl Üniversitesi’nin Edebiyat Bölümü’nü kazanmasına rağmen ailesinin “uzak” diye göndermediği üniversite hayalini, 27 yıl sonra Yozgat Bozok Üniversitesi’ni kazanarak gerçekleştirdi.

“İMKÂNSIZ KELİMESİNİ LÜGATİMDEN ÇIKARDIM”

“Ben imkânsız kelimesini lügatimden çıkardım. İnsan istedikten sonra başaramayacağı hiçbir şey yoktur” diyen Yurdagül, “Bugüne kadar istediğim halde gerçekleştiremediğim hiçbir şey olmadı. Şimdi üniversiteli oldum. Bu azmim ve istekli duruşumun herkese örnek olacağını düşünüyorum. Gururluyum. Onurluyum. Sevinçliyim. Mutluyum. Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyonculuk Bölümü’nü kazandım” dedi. (Haber Merkezi)