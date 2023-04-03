Her yıl 1-7 Nisan Kanser Haftası olarak farkındalık oluşturulduğunu söyleyen Başhekim Kozan, “kemoterapi hastalarımız tedavi gördükleri süre içerisinde çok hassas günler yaşıyorlar. Bu yüzden moral ve motivasyon yönünden kuvvetli olmalılar” dedi.

Tüm hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar dileyen Hastane Başhekimi Uz. Dr. Kozan, Yozgat Şehir Hastanesi olarak onkoloji tedavisi gören hastaların bu süreçte yanlarında olduklarını belirtti.

Kanser hastalarının iyileşmesindeki önemli faktörlerden birinin de moral ve motivasyonu yüksek tutmak olduğunu ifade eden Başhekim Kozan, “Bugün kemoterapi alan hastalarımızla onları yormadan kısa bir süre sohbet ettik. Moral verdik. Zor bir süreçten geçtiklerini kendileri ve aileleri de biliyor. Bu süreçte hasta yakınlarına da çok büyük görev düşüyor. Tedavilerini en iyi şekilde biz burada veriyoruz. Ama hastalarımızın morali bir o kadar önemli. Bu bilinçle daha hassas davranışlar içerisinde olunmalıdır.’ dedi.

Kemoterapi merkezi personellerine de “Özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” diyen Başhekim Kozan açıklamasına şöyle devam etti: “Kemoterapi merkezimizde çalışanlarımız büyük bir özveriyle çalışmaya devam ediyorlar. Hastalarımızın hassasiyetinin en çok da onlar bilincinde. Tüm çalışanlarıma bu hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

KANSER TARAMALARI ÜCRETSİZ

Belli yaş dönemlerinde kanser konusunda tarama testlerinin yaptırılmasının önemli olduğunu söyleyen Başhekim Kozan, Kanser’de erken teşhisin hayat kurtardığı ve KETEM’de taramaların ücretsiz olduğu vurgusunu yaptı. Haber Merkezi