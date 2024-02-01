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Şehir çıkışında bulunan mevcut biyolojik arıtma tesisinin ihtiyaca cevap vermediğini aktaran aday Arslan, acilen şehrin büyüme ve gelişme yönünde yeni bir tesis yapılması gerektiğini bildirdi.

Arslan, çevre ve sağlık açısından da mevcut biyolojik arıtma tesisinin artık yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Yeni Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi projesi hakkında açıklamada bulunan aday Kazım Arslan, “Bir süre ara verdiğimiz projelerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Şehir çıkışında bulunan mevcut biyolojik arıtma tesisi ihtiyaca cevap vermemektedir. Çok eski bir teknolojidir, şehrin içinde kalmış ve çalıştırılamamaktadır. Bu yüzden acilen şehrin büyüme ve gelişme yönünde acilen yeni bir tesis yapılması gereklidir. Çevre ve sağlık açısından son derece önemli olan bu tesisin yapımını kısa sürede gerçekleştirmek hedefimizdir” ifadelerini kullandı.