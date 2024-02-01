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SPK Bülteni'nde duyurulan halka arz gelişmesi, Pasifik Donanım ve Yazılım'a olan ilgiyi artırdı. Şirketin sahibi ve halka arz tarihi merak konusu oldu. İşte Pasifik Donanım ve Yazılım hakkında detaylar:

SPK Pasifik Donanım ve Yazılım halka arzına onay verdi. 2024’ün ilk halka arzlarından biri olan Pasifik Donanım ve Yazılım araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar tarafından merak konusu olan Pasifik Donanım ve Yazılım hakkında bilgileri derledik. Şirketin halka arz fiyatı ve sahibi merak ediliyor. Peki, Pasifik Donanım ve Yazılım sahibi kim, halka arz ne zaman?

Pasifik Donanım ve Yazılım, SPK tarafından onaylanan halka arz projeleri arasında yer alarak 2024'ün ilk halka arzlarından biri olma özelliği taşıyor. Vatandaşlar, şirketin sahibi ve halka arzın ne zaman gerçekleşeceği konusunda bilgi edinmeye başladı.

PASİFİK DONANIM VE YAZILIM KİMİN?

Pasifik Donanım ve Yazılım'ın sahipleri arasında Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan bulunmaktadır. Şirket, İstanbul Bilişim Vadisi Teknopark'ta konumlanmış olup, inovatif yazılım ve donanım çözümleri sunan bir teknoloji ve AR-GE şirketidir. Geniş bir yelpazede hizmet veren şirket, yazılımdan donanıma, teknolojik altyapıdan siber güvenliğe kadar birçok alanda uzmanlaşmıştır.

PASİFİK DONANIM VE YAZILIM NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

Halka arz fiyatı SPK Bülteni'nde belirtilen 35 TL olan Pasifik Donanım ve Yazılım'ın, halka arz talep toplama tarihi henüz açıklanmamıştır. Ancak, şirketin bu ay içerisinde halka arz olması beklenmektedir. Halka açıklık oranının yüzde 20,15 olacağı belirtilirken, şirket halka arz geliri üzerindeki dağılımını yüzde 45 yatırım harcamalarına, yüzde 35 AR-GE yeni ürün yatırımlarına ve yüzde 20 işletme sermayesine yönlendireceğini duyurdu. Pasifik Donanım ve Yazılım, sektördeki iddialı projeleriyle dikkat çekiyor ve halka arz süreci büyük bir ilgiyle bekleniyor.