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Kazım Arslan ziyaret kapsamında Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Alparslan Akyüz ile bir araya geldi.

Ziyarette Kazım Arslan'a Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Süleyman Adıgözel ve Parti İl Sekreteri Kamil Doğandemir eşlik etti.

Belediye başkanı olarak seçilirse Yozgat’ın güzel hizmetlerle tanışmaya başlayacağını söyleyen Kazım Arslan, geçmişte çok güzel işler yaptığını ve daha güzel işler yapacağını aktardı.

“YOZGAT GÜZEL HİZMETLERE KAVUŞACAK”

Yozgat’ta destanlar yazacağını belirten Arslan, “Yozgat için yeniden yola çıktık ve yolumuz uzun. Bizi sevenler bu yolumuzu kolaylaştıracak. Yozgat’ımıza hizmet etme irademiz var ve bu irademizi gerçekleştireceğiz. Yozgat’ı masallar ile kandıramayacaklar. Yozgat’ı artık güzel hizmetlerle buluşturmanın vakti geldi. Biz bu seçimi çok büyük bir farkla alacağız” şeklinde konuştu.

“PROJELERİMİZİ YOZGAT İLE BULUŞTURACAĞIZ”

Belediye Başkanı adaylığını açıkladığından bu yana 15 proje hazırladıklarını hatırlatan Arslan, “Bungalov Otel, Finans ve Ticaret Merkezi, Eski Mahallelerde Kentsel Dönüşüm, Tarihi Yozgat Mahalle ve Sokaklarının İhyası, Taşocağı Tabiat Parkı, Evcil Köy, Kapalı Salı Pazarı Alanı, Emekli Lokali, Bahçeşehir Mahallesi İş Merkezi, Çapanoğlu Mahallesi Macera Parkı, Yozgat Oto Merkezi, Spor Kamp Merkezi, Belediye Konservatuarları ve Yozgat Kent Müzesi projelerini hazırladık. Göreve geldiğimizde bu projelerimizi Yozgat ile buluşturacağız” ifadelerini kullandı.