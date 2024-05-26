Düzenlenen toplantıda Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, önemli açıklamalarda bulundu.

“5 YIL BOYUNCA ÇOK GÜZEL HİZMETLER YAPILACAK”

Yozgat’ta güzel bir başarı yaşadığını söyleyerek açıklamasına başlayan Başkan Arslan, “Yozgat Belediye Başkanlığını milli görüş belediyeciliği ile tanıştırma için ilk adım attık. Seçimlerden sonra ilk toplantımızı yapıyoruz. Yozgat’a başarı hikâyesi yaşattık. İnanıyorum 5 yıl boyunca çok güzel hizmetler yapılacak. Tabi ki 2 aya yaklaşan bir süre içerisinde belediyenin durumu için kamuoyu ile paylaştık. Belediye mali ve idari sıkıntıları kamuoyu ile paylaştık. Bu dertlenme değil. Ya da mazerete sığınıma gayreti değil. Ama geldiğimizde tabloyu ortaya koymamız gerekiyordu koyduk. Çünkü onu o zaman söylemektense bir kaç ay sonra konuşsak o zaman da başka şeyler söylenecekti. O zaman geldiniz beceremediniz denirdi. Onlarda bu fırsatı vermemek için idari tabloyu paylaştık. Belediye meclisi toplantılarında açıkladık ve paylaştık. Yozgat’ın hizmetten eksik kaldığını, nasıl kötü yönetildiğini konuştuk. Şimdi zaman zaman sosyal medya da yazıyorlar. Sanki işin bu tarafı ile uğraşıyoruz. Sanki dertlenmeye çalışıyoruz gibi. Hâlbuki öyle değil. Biz bir taraftan da işlerimizi yapıyoruz. Belediyenin içerisinde bulunduğu durumdan değil içerden yaptığımız çalışmalar ile sizi bilgilendirmek istiyoruz” dedi.

“NE SÖZ VERDİYSEK ONLARIN GAYRETİNDEYİZ”

Belediyecilik alanında ne yapılması gerekiyorsa onların gayreti içerisinde olduklarını aktaran Arslan, “Mali, idari konularda düzenlemeler yapılıyor. Yozgat Belediyesi tekrar hizmet yapılacak duruma gelmesi için çalışıyoruz. Kişilere ve şahıslara değil, halkımıza hizmet için bir takım düzenlemeler yapılıyor. Belediyecilik alanında ne yapmamız gerekiyorsa onların gayreti içerisindeyiz. Seçimde halkımıza ne söz verdiysek onların gayreti içerisindeyiz. Bugün bunları sizle paylaşmış olacağız. Ekonomi, idari, mali durum kötü ama biz inanç tekerrür, süt sağdırır diyen bir anlayışın temsilcileri olarak inanç azim kararlık ile bütün bunların üstesinden gelecek inanca sahibiz. İnşallah yılsonuna kadar bu dertlenmeler bitecek. Yozgat gene sadece hizmetleri ile konuşulacak bir belediye halinde gelecek” şeklinde konuştu.

“3 BÜYÜK PROJE İSE ALAKALI BELLİ BİR NOKTAYA GELİNDİ”

Seçim sırasında söz verdiği projelere değinerek konuşmasına devam eden Arslan, “Biz seçim sırasında halkımıza bir takım projeler sunduk ve söz verdik. Projeleri hayata geçirme vaadinde bulunduk. Geride kalan 2 ay içerisinde yoğun bir gayret içerindeyiz. Bir taraftan halkımıza verdiğimiz sözler adına. Önceki günlerde Genel Başkanımız belediyemizin ziyaretinde seçimlerde söz verdiğimiz, 3 tane büyük proje ile ilgili çalışmalarımız belli bir noktaya gelindi. Sizlerde hatırlarsınız seçimler sırasında vaat ettiğimiz olduğumuz en önemli projemiz insani bir ortamda yaşama imkanı sunacak 1000 Konutluk Yapı Projesiydi. Bunu biz bir kooperatif marifeti ile vaat ettik. Seçimden sonra kurulum başlandı ve bitirildi. Çarşamba başlandı ve perşembe kurulumu bitti. Arsa arayışları başlandı. Şimdi geldiğimiz noktada yapılacağı arsalarda belirlendi. Bu ay meclis toplantısında imar sürecini başlatmış olacağız. Bu kooperatif yoluyla daha doğal daha insani ortamda yaşatma gayretimiz yol bulmuş olacak. İnsanlarımızı apartman hayatı dışına çıkaracağız. Bizi asıl memnun eden şey şu: Yozgatlı hemşirelerimiz bu büyük projeyi heyecan ile bekliyorlar. Bugün müracaatları başlatsak bunun 5 bini dolacak durumunda… Yozgatlı hemşirelerimiz ve şehir dışından bizi arıyorlar. Ama maalesef Yozgat’a bu kadar inşaat yapacak arsa bulunmamakta. Ama inşallah bunu yapacağız. Bu konut projesinde bir nokta var. Yozgat Belediyesinin içerisinde bulunduğu mali durumu iyi bildiğimizi için ihtar çekmiş olduğunu bildiğimiz için onu nasıl düzlüğe çıkarmak için gündeme getirdiğimiz bir projedir. Yozgat Belediyemiz için iyi bir kaynak olacak. Mali konu da daha iyi olacak” ifadelerini kullandı.

“YOZGAT’IMIZI GALERİCİLER SİTESİNE KAVUŞTURACAĞIZ”

Galericiler Sitesi projesi ile alakalı da konuşan Arslan, “Birilerinin dediği gibi akşamdan sabaha kadar dertlenip gezmiyoruz. Aslında biz Yozgat için neler yapabilir, bu durumu nasıl düzeltiriz diye çalışıyoruz. Bir başka konu galerici esnafımızı ilgili olarak bir otonomi tarzında Oto Merkez ismini verdiğimiz Galericiler Sitesi yapmaktı. Seçim öncesinde 3 ay önce galericiler ile oturduk ve bunu nasıl yaparız diye tartıştık. Arkadaşlarımıza bir kooperatif kurmalarını söyledik ve onlar da kurdu. Artık çalışmalarını devam ettiriyorlar. Bizler de söz verdiğimiz gibi galerici sitesi için arsamızı bulduk. Bu ay onu da hazırlamış oluruz. Yozgat’ımızı galericiler sitesine kavuşturacağız. Yozgat sadece dükkânlardan ibaret bir site olmayacak. Yozgat’a yakışır ve değer aktaracak bir yer olacak. Kısa bir süre içerisinde başlamış olacağız” diye konuştu.

“BİZİM DÖNEMİMİZ DIŞINDA ESKİ KONAKLARA BİR ŞEY YAPILMADI”

Yozgat’ın tarihi eserlerini, geçmişte kalan evlerini geleceğe doğru taşımak istediklerinin altını çizen Arslan, şu şekilde devam etti: “Böyle bir projemiz vardı. Bunu 2014-2019 çok güzel bir şekilde yaptık. Yozgat’ın tarihi konaklarını geleceğe taşımak için ciddi adımalar atmıştık. Şimdi bizim dönemimiz dışında eski konaklara bir şey yapılmadı. İlk olarak Karslıoğlu Konağı’nın karşısında olan Karslıoğlu Evi’nin ihalesini verdik oradan başlayacağız. Oradan aşağıya doğru Aşağıçatak Çapanoğlu ve İstanbuloğlu Mahallerinde tarihi bir doku oluşturup insanların gezmekten doyamayacağı bir sokaklar ve mahaleler oluşturma gayretimiz olacak. Herkes fark etti ki yeni düzenlemeler oldu. Mahalleler ve caddeler kaldırımlar düzenlendi. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir 2 ay da çok iş yaptık. Ne bizim yüzümüz yer olacak ne de Refah Partisi yerde olacak.”