AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ziyaret etti.

Misafirperverliği ve Yozgat'a özel ilgisi için Bakan’a teşekkür eden Milletvekili Akgül, “Yozgat Milletvekilimiz Süleyman Şahan ve AK Parti İl Başkanımız Çelebi Altuntaş ile beraber Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'i ziyaret ettik. Sayın Bakanımıza misafirperverliği ve Yozgat'ımıza özel ilgisi için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonrasında açıklamada bulunan Milletvekili Şahan, “Yozgat Milletvekilimiz Süleyman Şahan ve AK Parti İl Başkanımız Çelebi Altuntaş ile beraber Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'i ziyaret ettik. Sayın Bakanımıza misafirperverliği ve Yozgat'ımıza özel ilgisi için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.