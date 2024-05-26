Sarıkaya Belediyesi tarafından Hacı Hasan Bor Parkı için açılış konseri gerçekleştirilecek.
Hacı Hasan Bor Parkı için yapılacak olan açılış konserine ünlü sanatçı Tahir Uçar’ın geleceği söylendi.
Açılış konseri 29 Mayıs Çarşamba akşamı saat 19.00’da yapılacak.
Sarıkaya Belediye Başkanlığından konuyla alakalı yapılan açıklamada, “29 Mayıs Çarşamba akşamı saat 19.00’da ünlü sanatçı Tahir Uçar’ın katılımıyla gerçekleştireceğimiz Hacı Hasan Bor Parkı açılış konserimize tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.
Muhabir: Alpaslan Demir