Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Aksaray’a bağlı Güzelyurt ilçesinde 2 Haziran 2024’te yenilenecek olan yerel seçimler için vatandaşları ziyaret ettiklerini söyledi.

Ziyaretlerde “Bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin selamlarını iletiyoruz” diyen MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, ziyaretleri sırasında ilgi gösteren Güzelyurtlu vatandaşlarına teşekkür etti.

Konuyla alakalı açıklamada bulunan Milletvekili Sedef, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin emir ve talimatlarıyla 31 Mart 2024 sonrası 2 Haziran 2024’te yenilenecek olan yerel seçimler için MHP İzmir Milletvekilimiz Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Tamer Osmanağaoğlu, MHP Aksaray Milletvekilimiz Sayın Ramazan Kaşlı, MHP Balıkesir Milletvekilimiz Sayın Ekrem Gökay Yüksel, MHP Adana Milletvekilimiz Sayın Muharrem Varlı, MHP Aksaray İl Başkanımız Burhanettin Karataş, MHP Güzelyurt İlçe Başkanımız Kübra Er, MHP Güzelyurt Belediye Başkan Adayımız Sadullah Er, il ve ilçe yönetim kurulu üyelerimizle Güzelyurt ilçemizde vatandaşımızı ziyaret ediyor, bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin selamlarını iletiyoruz. Ziyaretlerimiz sırasında bizleri bağırlarına basan Güzelyurtlu vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.