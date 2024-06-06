Meclis salonunda düzenlenen toplantıda 15 gündem görüşüldü.

Toplantı öncesi bir açıklama yapan Belediye Başkanı Kazım Arslan, göreve geldiği iki aylık süre içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

“ÖN YARGILI OLARAK HİÇBİR KİMSEYE TAVIR İÇERİSİNDE DEĞİLİZ”

Başkan Arslan, “Yozgat Belediyesi bizlere göreve geldiğin günden beri daha çok Yozgat kamuoyunda personel konusu ile konuşuldu. Bu konuda bir takım adımlar atmaya çalıştık. Halen de bu konuda gerek işçi temsilcileriyle gerekse sendika ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu konuda bir yere varacağız ve varmak istiyoruz çünkü hiçbirimizin hiç kimseye karşı kategorik olarak bir ön yargısı yok ve olamaz da. Hepimizin derdi Yozgat. Yozgat’ta daha güzel güzel hizmetlerin yapılabilmesi belediyemizin de hep birlikte daha güzel hizmetlere imza atabilmesi bunun için ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz. Zaman zaman üzdüğümüz kırdığımız insanlar olacak ama bunu da göze alamıyorsak zaten bir şey yapmamız mümkün değil. Kamuoyu şunu iyi bilmelidir ki ön yargılı olarak hiçbir kimseye tavır içerisinde değiliz. Personel konusunda uzun uzun anlattığım için sürekli anlatmak istemiyorum” dedi.

“49 MİLYON GELİR ARTIŞI OLDU”

Belediye Başkanlığı görevine seçilesi dolayısıyla son iki ayda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Arslan, “Son iki ayda şuanda görevde bulunduğumuz iki ay arasında yaklaşık 49 milyon lira civarında bir gelir artışı oldu. 85 milyon lira civarında da gider kalemlerinden tasarruf yapıldı. Bu gelişme bizleri umutlandırıyor. İleriye doğru daha umutlu bakmamıza sebep oluyor. İnşallah tahmin ettiğimizden daha kısa süre içerisinde bu işi toparlayacağımıza inanıyoruz. Meclis üyesi arkadaşlarımızın da bu inanç içerisinde olmalarını bekliyoruz. Yozgat Belediyesi iyiye gidiyor” şeklinde konuştu.

ARSLAN BUGÜNE KADAR YAPILAN İŞLERİ ANLATTI

Belediye olarak çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Arslan, “Kamuoyunu oyalayan personel sorunu işlerimizi de kapatır gibi oldu. O yüzden göreve geldiğimiz günden bugüne kadar yapılan işlerle ilgili de Yozgat halkına bilgi vermek istedim. Şehri Huzur Yapı Kooperatifi ile ilgili olarak kooperatifin kuruluşu tamamlandı. Arsa ile ilgili bir yer tespiti yapıldı bununla ilgili imar açılımlar meclis açısından atılması gereken adımlar var. Yeni galericiler sitesi ile ilgili olarak arsa tespitimizi yaptık imar düzenlemesi ve meclis karar açısından tekrar gündeme gelecek. Yozgat’ın değişik yerlerinde ciddi manada bir takım çevre düzenlemeleriyle ilgili adımlar atıldı. Sinema sokakta düzenleme yapıldı. Eskipazar Mahallesinde Anadolu lisesinden itibaren bir takım düzenlemeler yapıldı. Mehmet Hulusi Mahallesinde aydınlatma ve cadde çalışması başlatıldı. Kültür sokakta bir çevre düzenlemesi çalışması başladı. Yozgat Park’ta ki daha önceki dönemde yapmış olduğumuz mescit müftülükten izin anlam suretiyle cami olarak kullanılmaya başlandı. Çarşı merkezinde bulunan saat kulesi tekrar çalışır hale getirildi. Eskipazar mahallesinde kaldırılmış olan saat kulesi de çalışır bir şekilde yerine konuldu. Aynalı hamam restorasyonu son aşamaya geldi Vakıflar Bölge Müdürlüğünden hafta içerisinde teslim alacağız orada çevre düzenlemesi ile ilgili çalışmalar başlattık. Karslıoğlu evi daha önceki dönemde kamulaştırılmıştı şuanda restorasyonu için arkadaşlarımız projeyi hazırladılar orayı da devam ettireceğiz. Yozgat’ın kenar mahallelerinde özellikle otobüs durakları ile ilgili beklentiler vardı o konu ile ilgili kapalı otobüs durakları yapılmaya başlandı. Önceki dönem yapılan Beyaz Han’a müdahale ederek ve Beyaz Han tekrar kullanılabilecek hale getirildi. Evcil Köy çalışması ile ilgili belediye barınağı ile ilgili ciddi adımlar atıldı. Orada ki hayvanların daha insani şartlarda beslenmelerini ve barınmalarını sağlamak için bir takım adımlar attık. Belediye ye ait katı atık tesisinin hemen 500 metre tarafında 25 tane köpek zehirlenerek öldürülmüş iğne vurulmak suretiyle. Öldürülen köpekler getirilerek katı atık tesisinin girişine atmışlar 40’a yakın yavru köpek vardı. Yavru köpeklere müdahale ettik yavruları aldık onların bakımlarını yapıyoruz. Bu durumla alakalı bir polemiğe girmek istemiyorum yapan geçen günlerde de söylediğim gibi bir ilçe belediyesi Valilik bu konu ile ilgili soruşturma kapsamında savcılığa intikal ettirdi” şeklinde konuştu.

“2 AYLIK DÖNEMDE TEK BİR İŞÇİYİ ALMADIK”

Arslan açıklamasını şu şekilde tamamladı: “2 aylık dönemde 24 tane arkadaşımız istifa, emeklilik ya da işe gelmediği için tutanak yoluyla, ihraç yoluyla toplam 24 tane arkadaşımız işten ayrılmış durumda. YBK ve YBB şirketlerinden. 2 aylık dönemde tek bir işçiyi almadık. İşçilerimizle alakalı Hizmet İş Sendikasının bizlere bir teklifi oldu sendika kendisi gelip teklifte bulundu. İlgili arkadaşlarımız sendikayla görüşerek orta yolu bulacaklar ve bu konuyu da kapatmış olacağız. Sendikadan istifa eden arkadaşlarımız var bu süreçte. O arkadaşlarla da belediye olarak önümüzde ki toplantıda bilgilendirme yapacağız. Ayrı iş sözleşmesi yapma suretiyle onların da mağduriyetini önlememiz lazım. Diğer işçilerimizle aynı noktaya getirecek şekilde ayrı iş sözleşmesi yapacağız.”

Gündemin birinci maddesinde, taksimetre ücret tarifesinin maddesi üzerine komisyon kurulmasına ve yapılacak incelemeler sonrasında Çarşamba günü karar verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin ikinci ve üçüncü maddesinde, Spor vadisi yapım işinde kullanılmak üzere 18 milyon lira, Cumhuriyet Parkı yapım işinde kullanılmak üzere iller bankasından 20 milyon lira kredi kullanılması hakkında daha önce onaylandığından dolayı yeni seçimlerden dolayı güncellenmesi gerektiği için kredi çekilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin dördüncü maddesinde, Yukarı Nohutlu Mahallesinde bulunan File Evlerinde bulunan bölgede bin 163 metrekare alanın cami olarak yapılması tahsisi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin beşinci maddesinde, Çocuk Kütüphanesi için İl Kültür Müdürlüğü ile yer tahsisi edilerek Müze Müdürlüğünün üst tarafında bulunan bugüne kadar işlem yapılmayan alanın iptali oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin altıncı maddesinde Yozgat Belediyesi Personel Şirketinin kar oranı kararının düzeltilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin yedinci maddesinde, Yozgat Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı makine parkının destek hizmetleri müdürlüğüne bağlanması ve ödeneğin destek hizmetleri müdürlüğüne aktarılması oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin sekizinci maddesinde, gelir tarifesinin güncellenmesi noktasında suya zam yapılması konusu üzerine konunun plan bütçe komisyonuna havalesi ve çarşamba günü görüşülüp karar verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin dokuzuncu maddesinde, belediyeye ait 11 hurda araçların çekme belgesi ile satılması oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin onuncu maddesinde, şirket personellerinin maaş ödemeleri konusunda kalan ödemelerin bu ay ödenmesi konuşularak karara bağlandı.

Gündemin on birinci maddesinde, Evci köyüne kurulacak Güneş Enerji Santrali projesi için imar ile ilgili birkaç değişiklik yapılması oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin on ikinci maddesinde, Konya Ovası projesi için belediye başkanına yetki verilmesi kabul edildi.

Gündemin on üçüncü maddesinde, Orta Anadolu Projesi için belediye başkanına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin on dördüncü maddesinde, YBK şirketi kararının düzeltilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin son maddesinde, imar tadilatlar görüşülerek toplantı sona erdi.