Oyuncu Deniz Uğur ile gazeteci Reha Muhtar arasındaki nafaka davasının sonuçlanmasının ardından, Deniz Uğur’un hayatı ve kariyeri merak edilmeye başlandı. Peki, Deniz Uğur kimdir? Deniz Uğur kaç yaşında ve nerelidir? İşte detaylar…

DENİZ UĞUR KİMDİR?

Deniz Uğur, 17 Ekim 1973 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu olan Uğur, aynı zamanda dublaj sanatçısı ve senaryo yazarıdır. Deniz Uğur, opera sanatçısı Mete Uğur ile balerin Suna Uğur’un tek çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.

Deniz Uğur’un ailesi oldukça köklü ve tanınmış bir geçmişe sahiptir. Baba tarafından dedesi Yümnü Uğur, Mustafa Kemal Atatürk’ün sınıf arkadaşıdır. Babaannesi Saliha Hanım ise, II. Abdülhamid’in Başmabeyincisi İhsan Bey’in kızı olup, Türkiye’nin ilk Dünya Güzeli Keriman Halis Ece, ünlü besteci Muhlis Sabahattin Ezgi ve Galatasaray SK eski başkanlarından Turgan Ece gibi önemli isimlerle akrabadır. Anne tarafından ise dedesi Nadir Bayer, Osmanlı sarayında II. Abdülhamid’in kızı Naime Sultan’ın himayesinde büyümüş, İsviçreli eşi Hedwige Bayer vasıtasıyla da ünlü aktör Heinz Bennent ve Oscar ödüllü “The Tin Drum” filminin başrol oyuncusu David Bennent gibi Avrupa’nın tanınmış isimleriyle akrabadır.

Deniz Uğur, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden 1995 yılında mezun olmuştur. Mezuniyeti öncesinde Kenter Tiyatrosu’nda "Görünmeyen Dostlar" adlı oyunda başrol oynayarak profesyonel tiyatro kariyerine başlamıştır. 1997 yılında 9. Ankara Film Festivali’nde "Bir Erkeğin Anatomisi" adlı filmdeki rolüyle Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştır.

Deniz Uğur, İsmail Hakkı Sunat ile evliliğinden Engin Deniz Sunat adında bir oğlu bulunmaktadır. Reha Muhtar ile olan ilişkisinden ise Mina Deniz ve Poyraz Deniz adında ikiz çocukları vardır.

Deniz Uğur, uzun yıllar boyunca birçok dizi ve sinema filmi projelerinde rol almış, senaryo yazarlığı, şarkı sözü yazarlığı, roman yazarlığı ve dublaj sanatçılığı gibi farklı alanlarda da faaliyet göstermiştir. Aynı zamanda köşe yazarlığı yapmış ve Türk sanat dünyasına önemli katkılarda bulunmuştur.

Deniz Uğur, kariyeri boyunca birçok önemli projede yer alarak Türk sanat dünyasına önemli katkılarda bulunmuş bir isimdir. Aynı zamanda köşe yazarlığı da yapmış ve birçok farklı alandaki başarılarıyla tanınmıştır.