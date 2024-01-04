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Ziyarette Kaymakam Recep Aydın’a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek eşlik etti. Kaymakam Aydın, sınıfları gezerek derslere katılıp öğrencilerle sohbet etti. Ardından okul öğretmenleriyle eğitim ve öğretim yılı hakkında değerlendirme toplantısı yaptı.

Okul Müdürü Hülya Deniz’den okulun genel durumu ve faaliyetleriyle ilgili bilgi alarak öğretmenlere çalışmalarında kolaylıklar diyen Aydın, öğrencilere başarılar diledi.

Geleceğin teminatı olan öğrencilerle sık sık bir araya gelmeye büyük önem verdiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, “Kaymakamımız Recep Aydın ile birlikte Cemil Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek geleceğimizin teminatı olan yarının liderleri, bilim insanları ve girişimcileri olacak olan öğrencilerimiz ve okul müdürümüz ile bir araya geldik. Çocuklarımız bizim için her şeyden daha önemli. Bizler de Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çocuklarımızın mutluluğu için gayret ediyoruz. Öğrencilerimize hayat boyu başarılar ve mutluluklar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin” dedi.