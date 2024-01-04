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Öğrencilerin katkıları ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen Proje Etkinliği ve Yarışması’nda Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde bulunan Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makine Mühendisliği ve Şehir Bölge Planlama bölümlerinden mezun olacak öğrencilerin yenilikçi, güncel ve sektörün ihtiyaçlarına yönelik hazırladıkları projeler görücüye çıktı.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, TEI Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, Bozok Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Taşdemir, düzenlenen proje etkinliğine ilişkin bilgiler aktardı.

Fakülte olarak Proje Etkinliği ve Yarışması’nı düzenlemekteki amaçlarının mezun olacak öğrencilerin bitirme projesi, ödev, araştırma ve uygulama projelerini etkinlik çerçevesinde bir araya getirmek olduğunu belirten Prof. Dr. Taşdemir, ayrıca öğrencilere poster sunumu yapma deneyimi de kazandırdıklarının altını çizdi.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar ise öğrencilerin mesleki yeterliliklerini artırmak, eğitim faaliyetlerini bir proje ile daha değerli hale getirmek ve bu ürünü iç ve dış paydaşlarla paylaşmak amacıyla bu tür proje faaliyetlerini önemsediklerini dile getirdi. Rektör Yaşar bu tür proje etkinliklerinin mühendislik-mimarlık fakülteleri bünyesinde domine edildiğini belirterek bu tip proje etkinliklerini diğer fakülteler özelinde de görmek istediklerinin altını çizdi.

Rektör Prof. Dr. Yaşar konuşmasının sonunda Tükiye’nin milli teknoloji hamlesinin önemli değerlerinden biri olan Prof. Dr. Fahrettin Öztürk’ü üniversitenin ev sahipliğinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek katkılarından dolayı teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından TEI Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, “Türkiye Yüzyılında Mühendislik Eğitimi’ konulu sunum gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Öztürk 3. ‘Proje Etkinliği ve Yarışmasına nazik davetlerinden dolayı Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’a teşekkür etti.

Prof. Dr. Öztürk sunumunda büyüyen Türkiye’nin geleceğinin inşa edecek olan genç mühendis adaylarının meslek özelinde sahip olmaları gereken özellikler, zaman yönetimi, mühendislik mesleğine dair teknik, nitelik ve donanımlar, mühendislik eğitimine ilişkin yeterlilik nasıl olmalı, lider ve vizyoner mühendis nasıl olmalı sorularını cevaplandırdı.

Ayrıca Prof. Dr. Öztürk TUSAŞ özelinde Türkiye yüzyılında savunma sanayi teknolojileri alanında milli ve yerli gurur kaynağı çalışmalar hakkında da bilgiler aktardı.

Program sonrası Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar ve TEI Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, öğrencilerin bin bir emekle hazırladıkları projeleri tek tek inceleyerek proje danışmanlarından bilgiler aldı.