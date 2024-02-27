Aydıncık Kaymakamı Alperen Yıldırım, okul ziyaretleri kapsamında ilçeye bağlı Dereçiftlik köyünde eğitim veren ilk ve ortaokulunu ziyaret etti.

Kaymakam Yıldırım, ilçeye bağlı ilçeye bağlı Dereçiftlik köyünde eğitim veren ilk ve ortaokulunu ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte köy okulu ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Yıldırım, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Yıldırım, “Sizleri devletimizin en yüksek kademelerinde görmek istiyoruz. Bu yüzden çok çalışıp çok okuyun" önerisinde bulundu.

Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle yakından ilgilenen Yıldırım, sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmenler odasında idareciler ve öğretmenlerle öğrencilerin eğitim durumları değerlendirildi.