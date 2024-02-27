Ramazan ayına adım atarken, gıda fiyatlarındaki artış gözlerden kaçmıyor. Marketlerde satılan Ramazan kolileri de bu zam furyasından nasibini alıyor.

Yozgat’ta 26 kalem üründen oluşan bir kolideki fiyat bin 800 lira iken, 23 kalem üründen oluşan bir kolideki fiyat bin 500 lira ve 18 kalem üründen oluşan bir kolideki fiyat bin lira seviyesinde olduğu söyleniyor.

Yozgat'taki bir market sorumlusu olan Fevzi Örmüş, Ramazan hazırlıklarının başladığını belirtirken geçen yılın fiyatlarına göre büyük bir artış yaşandığını ifade ediyor.

Örmüş, kolilerin içeriğini vatandaşların kendisinin belirleyebileceğini ve bu doğrultuda fiyatların şekillendiğini bildirdi.

“BÜYÜK BİR ARTIŞ VAR”

Örmüş konu ile ilgili açıklamasında, “Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte gıda kolisi hazırlıklarımız başladı. Gıda kolilerimiz geçen yıl Ramazan ayı fiyatlarına göre büyük bir artış var. Her sektörde artış var ister istemez kolilerimizde yükselme grubuna geçti. 26 kalem malın fiyatı bin 800 lirayken 23 kalem malın fiyatı ise bin 500 lira. 18 kalem malın fiyatı bin lira şeklinde içeriğini vatandaş kendi seçiyor o seçtiği ürünlerde fiyatlar ortaya çıkıyor. Ramazan kolilerimizin içerisinde 4 adet makarna, 2 paket çorbalık, 1 kilo siyah zeytin, 1 kilo yeşil zeytin, 2 kilo sıvı yağ, 5 kilo un, 1 kilo salça, 1 paket tuz, yarım kilogram kaşar peyniri, 1 kilogram çay, 3 kilogram toz şeker, 1 kilo bulgur, 1 kilo kırmızı mercimek, 1 kilo pirinç, 1 kilo tahin, 1 kilo bal, 1 kilo pekmez, 1 adette paket sürülebilir çikolata bulunuyor. Vatandaşlarımızın bu koyduklarımızın üstüne ekstra eklemeler yapabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

FİYATLAR VATANDAŞLARI ZORLUYOR

Yüksek gıda enflasyonu ve zamlar, Ramazan ayının bereketini gölgelemeye başladı. Vatandaşlar, artan fiyatlar karşısında sofralarını donatmakta zorlanıyorlar. Bazı marketler Ramazan'a özel indirimler sunsa da, bu indirimlerin artan fiyatların etkisini tam olarak dengelemiyor.