Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Adana Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü tarafından Yozgat Kültür Merkezi salonunda izleyicilerle buluşturulacak olan "Nihayet Bitti" adlı tiyatro oyunu sahneye konulacak.

06 Mart 2024 Çarşamba günü saat 20.00'de gerçekleşecek olan tek gösterimlik oyun için biletler, Yozgat Kültür Merkezi'nde satışa sunulacak.

Avusturyalı yazar Peter Turrini'nin kaleminden çıkan eserin yönetmen koltuğunda Tolga Çiftçi yer alacak.

"Nihayet Bitti", modern tiyatronun en etkileyici örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Oyun, hayatta her şeyi elde etmiş bir gazeteci-yazarın yaşadığı kimlik karmaşası, yetersizlik duygusu, toplumsal çürümenin birey üzerindeki etkileri ve başarıya ulaşma mücadelesini ele alıyor. Ramazan Serdar Şeker’in oyunculuğunu üstlendiği bu tek kişilik oyun, seyircilerle duygusal ve psikolojik bir yolculuğa çıkarıyor.

Nihayet Bitti Avustralyalı oyun yazarı Peter Turrini eserlerinden ilk kez 1997 yılında Viyana Burg Tiyatrosunda Claus Peymann tarafından sahnelendi. Türkçeye Sibel Arslan Yeşilay çevrildi.

Nihayet Bitti oyunu ile ilgili ise şu bilgiler yer alıyor: “Turrini, Avusturya'nın vicdanın sesidir; o, hep ezilenlerin safında olmuş, her kavgada tavrını güçsüzden yana koymuştur. Bu tek kişilik oyunda, kendini öldürmeye kararlı biri var: Yaşamı boyunca her istediğini elde etmiş, mutlu bir yaşam sürmekte olan, çok ünlü, başarılı ve yıldız bir gazeteci. Ne var ki bu medya gülü, ahlak simgesi bir kahraman değil, her türlü fikrinden kolayca dönüp tam tersini büyük söz ustalıklarıyla savunabilmeyi başarmış biridir. Artık sözlerdeki gerçeği tükettiği için sonunda gerçeği kendi ölümünde aramaya karar verir. Nihayet Bitti, dönme ustalarına adanmış traji-komik bir öykü.”