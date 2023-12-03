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Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tekerlekli sandalyeye oturarak, engelli sporcularla basketbol oynayıp özel eğitimli bireylerle de voleybol maçı yaptı.

Sorgun Kapalı Spor Salonunda Sorgun Umut Engelliler Derneği sporcuları ve özel eğitimli bireylerle bir araya gelen Kaymakam İhsan Emre Aydın, oyuncuların 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutladı.

Bir süre engellilerle sohbet eden Kaymakam Aydın, Sorgun Umut Engelliler Derneği sporcuları ile tekerlekli sandalye basketbol maçı yaptı. Kaymakam Aydın daha sonra özel eğitimli bireylerle de voleybol maçı yaparak engellilerin sevinçlerine ortak oldu.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Kaymakam Aydın, herkesin birer engelli adayı olduğunu hatırlatıp engelli bireylerin sporla daha zinde ve daha mutlu olarak yaşadıklarını söyleyerek her birine teşekkür etti.