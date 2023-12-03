Adalet Bakanı Tunç açıkladı Adliyeler engelliler için yenileniyor

Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bakan Tunç, “Adliyelerde engelli vatandaşlarımıza yönelik proje ve uygulamalarımızı hayata geçirerek, işlemlerini kolayca yapabilmelerini sağlıyoruz. Engellilere özel birimlerimiz hizmetleriyle engellilerimizin iş ve işlemlerini en kısa sürede hızlıca yapmalarını sağlıyor” dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Tunç, engelli vatandaşlara yönelik özel hizmetlerin sosyal devlet anlayışıyla yürütüldüğünü vurguladı. Adliyelerin engelli dostu projelerle donatıldığını vurgulayan Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı: “Engelli olmak sorun değil, engelliye engel olmak sorundur. Engelli vatandaşlarımıza gösterilen ilgi, alaka ve destek, sosyal devlet anlayışımızın bir gereğidir. Azim ve kararlılıklarıyla tüm engelleri aşan, başarılarıyla göğsümüzü kabartan engelli kardeşlerimizin hayat standartlarını iyileştirmek, toplumsal hayata etkin katılımlarını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. Çünkü biz, birlikte güçlüyüz.”

ENGELSİZ ADALET

Ayrıca, Adalet Bakanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında adalete erişimin güçlendirilmesi ve eşit bir biçimde sağlanması amacıyla adliyeler engelli dostu projelerle yenilenmeye devam ediyor. Hak arama mekanizmalarının geliştirilmesi amacıyla yeni uygulamalar hayata geçirilirken, engelli vatandaşların hizmetlere eşit bir biçimde ulaşabilmesi için özel çalışmalar yapılıyor. Adalet Bakanlığınca, ‘Engelsiz Adalet’ için son 9 yılda 39 milyon 280 bin 443 lira kaynak aktarıldı.

3 BİN 976 PERSONEL İSTİHDAM EDİLİYOR

Adliyelerin engelli dostu projelerle yenilenmesi sağlanırken, ülke genelindeki kurumlarda istihdam edilen engelli personel sayısı 3 bin 976’ya çıkarıldı.

ERİŞİLEBİLİR ADALET İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Yapılan düzenlemeler kapsamında engelli rampalarının kullanıma sunulmasının yanı sıra, görme engelliler için de hissedilebilir yürüme yüzeylerinin yapımı, bina girişine yakın konumda engelli otoparkı, bina girişlerinde engelli rampaları, merdiven ve rampalarda engelli kullanımına uygun küpeşteler, danışma birimi ve ön bürolarda engelli bankoları, bina içinde asansörler ve engelli tuvaletleri yer alıyor. Ayrıca Braille alfabesi ile kabartmalı olarak yazabilen yazıcılar hizmete sunulurken, çok sayıda adliyede engelli asansörleri hizmet veriyor.

ENGELLİLERE ‘ENGELSİZ BANKO HİZMETİ VERİLİYOR

Türkiye genelinde birçok adliyede engellilerin binayı rahat bir şekilde ve engelsiz olarak kullanmaları için rampalar, hissedilebilir yürüme yüzeyleri, bina girişine yakın yerlerde engelli otoparkı, merdiven ve rampalarda engelli kullanımına uygun küpeşteler bulunuyor.

Braille alfabesinin kullanıldığı asansör, levha, bina haritası, sesli yönlendirme sistemleri de sunulan hizmetler arasında yer alıyor. Bazı adliyelerde de engelli vatandaşlar girişte bulunan Engelli Danışma Bürosundan bilgi alabiliyor, gitmesi gereken yer ve yapması gereken işlemler hakkında personel tarafından bilgilendiriliyor. Ayrıca engelli vatandaşlar ön büroda yer alan ‘Engelsiz Banko’ ile ihtiyaç duyduğu, erişimine açık belgeleri Braille alfabesi ile yazılı bir şekilde teslim alabiliyor.

ÖDÜLLÜ PROJE

Adalet Bakanlığı tarafından ülke geneline yaygınlaştırılan Engelli Dostu Adliye Projesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenen Herkes İçin Erişilebilirlik temalı programda ödül kazandı.

2019 yılında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda 7 ayrı dalda Erişilebilirlik Ödülleri sahiplerini bulmuş, Adalet Bakanlığı da Kamu Hizmet Binaları kategorisindeki Erişilebilir Adalet Hizmetleri için ödül almaya hak kazanmıştı.