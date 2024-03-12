Kaymakam Demir, "Milletimizin eşsiz mücadelesine ilham veren, bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşımızın, Milli Marş olarak kabul edilişinin 103. yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz" dedi.

Demir, mesajında şunları belirtti: "Şanlı Bayrağımızla birlikte, bağımsızlığımızın temsilcisi olan İstiklal Marşı, özlü dizeleriyle milletimizi ortak düşünce ve duygularda bir araya getirirken, birlik ve dayanışmamızı güçlendiriyor. İstiklal Marşı'nın yazılma süreci ve içinde bulunulan ruhu hatırlamak, geçmişteki büyük mücadelenin önem ve değerini bilerek, atalarımızın emaneti vatanımızın bölünmez bütünlüğüne sahip çıkmak ve Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatmak en büyük görevimizdir."

Kaymakam Demir, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Bu duygu ve düşüncelerle, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."