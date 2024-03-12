Türk Kızılay Yozgat Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca hastanelerin kan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla özel ekiplerle kan bağışı almaya devam edeceğini duyurdu.

Müdür Dr. Tuba Aksan, yaptığı açıklamada, Türk Kızılay Yozgat Kan Bağışı Merkezi'nin, Ramazan ayının içerisinde iftar sonrasında düzenlenecek ekiplerle kan bağışı almaya devam edeceğini belirtti.

Aksan, açıklamasında şu detaylara yer verdi: “11-22 Mart 2024 tarihleri arasında hafta içi her gün Yozgat Kan Bağışı Merkezimizde (Köseoğlu Mah. Nakipzade Sok. Kızılay Apt. Merkez/Yozgat) İftar Sonrası Saat: 20.30-22.30 saatleri arasında kan bağışı almaya devam edeceğiz. Bu tarihten sonra ise 25 Mart-5 Nisan 2024 tarihleri arasında hafta içi her gün Bilal Şahin Külliyesi’nde düzenlediğimiz ekibimizde İftar Sonrası 20.30-22.30 saatleri arasında mobil aracımızda kan bağışı alınacaktır."

Tüm 18-65 yaş arası vatandaşları kan bağışına destek olmaya davet eden Dr. Tuba Aksan, "Mübarek Ramazan ayı içerisinde Birbirimize Candan Bağılıyız sloganımızla, kan bağışı yapmaya engeli olmayan herkesi bu önemli kampanyamıza katılmaya çağırıyoruz. Bu vesile ile tüm İslâm âleminin ve Milletimizin Ramazan ayını tebrik ediyor, hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.