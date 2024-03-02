Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kayınvalidenin gelinine hakaret etmesine sessiz kalan kocayı kusurlu bularak 100 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.

İstanbul'da yaşanan bu olayda, bir kişi eşinin panik atak hastası olduğunu, ailesiyle birlikte yaşamak istemediğini ve eşinin evi sık sık terk ettiğini iddia ederek boşanma davası açtı.

Eşinin iddialarını reddeden kadın da karşı boşanma davası açarak kocasının ve kayınvalidesinin kendisine karşı psikolojik baskı, hakaret ve aşağılayıcı hareketlerde bulunduğunu belirtti.

Kocası ve kayınvalidesinin kendisine karşı psikolojik baskı, hakaret ve aşağılayıcı hareketler sergilediğini dilekçesinde belirten kadın, “Eşim kendi ailesinin bana karşı hakaretlerine sessiz kalmaktadır. Düğünden sonra takılan tüm bilezik ve altınlarımı geri vermediler. Bu nedenle boşanmamıza karar verilmesini istiyorum. 100 bin lira tazminat ile nafaka talebim vardır.” dedi.

Aile Mahkemesi, kocayı kusurlu sayarak açılan boşanma davasını reddederken, kadının davasını kabul etti ve tarafların 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle' boşanmalarına karar verdi. Mahkeme, davalı kocaya tazminat ödemesine hükmetti.

Evlilik süresince kayınvalidenin gelinine sürekli hakaret ettiğini ve erkeğin de bu duruma sessiz kaldığını gerekçeli kararında açıklayan mahkeme, kadının ayrı evde kalmasını beyan etmesine karşın erkeğin, kış aylarında kendi ailesiyle birlikte oturma konusunda ısrarcı olduğu için tam kusurlu olduğunu belirtti.

YARGITAY KARARI ONADI

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın aktardığına göre, yerel mahkemenin kararına itiraz eden davalı koca, dava dosyasını Yargıtay’a taşıdı.

Evliliğinin sadece 6 ay sürdüğünü temyiz dilekçesinde anlatan davalı koca, kararın kaldırılmasını istedi.

Talebi değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, erkeğin, kendi annesinin eşine yönelik sürekli hakaret etmesine izin vermesinde ve eşini annesiyle birlikte sürekli aynı evde yaşamaya mecbur bırakmasında tam kusurlu olduğunu belirterek yerel mahkemenin kararını onadı.