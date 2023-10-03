Yapay zekâ teknolojileri son yıllarda pek çok alanda büyük bir etki yaratıyor. Türkiye'nin illerinin isimlerinin dahi yapay zekâ tarafından değiştirildiği bu yeni araştırma, bu etkiyi bir kez daha gözler önüne seriyor. MZT adlı bir firma tarafından gerçekleştirilen araştırma sonucunda, Kastamonu ilinin adı "Ormandağ" olarak değiştirildi.

MZT adlı bir firma tarafından gerçekleştirilen araştırma sonucunda, Kastamonu ilinin adı da "Ormandağ" olarak değiştirildi.

Sadece Kastamonu değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki iller de bu yapay zeka dalgasından nasibini aldı. Kasamonu "Ormandağ" olarak değiştirilirken, Yozgat "Boğazlıyan", Sivas "Şehriye", Tokat "Kalevana" ve Kayseri ise "Marşeş" olarak adlandırıldı.