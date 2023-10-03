Stantta Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hekimi Op. Dr. Kübra Memnune Gündoğan, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hekimi Uz. Dr. Necip Tolga Özbay, Gebe Okulu Ebesi Demet Civan, Emzirme Danışmanlığı ve Laktasyon Hemşiresi Nergis Ulucan, gebe ve gebe adayları katıldı.

Gebe Okulu Ebesi Demet Civan, Emzirme Danışmanlığı ve Laktasyon Hemşiresi Nergis Ulucan tarafından gebe ve gebe adaylarına bilgilendirme yapıldı.

Stant sonrası Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğinde, Kadın Hastalıkları Servisinde ve LDRP Ünitesinde lohusa şerbeti ikram edildi. (Ahmet Ayverdi)