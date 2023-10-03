Akdağmadeni ilçesine bağlı Körük köyünde hayvancılıkta iştigal eden Ali Kızılay, geliştirdiği hem basit hem de ilginç yöntemle yetiştirdiği hayvanların samanını daha kolay taşıyor.

Bursa’da mobilya ve döşeme işiyle geçimini sağlamakta iken köye dönüş yapan Ali Kızılay, hayvan besiciliğine başladı. Hayvanlara ana besin kaynağı olan samanın ahırdan uzak yerde olmasının verdiği sıkıntıyı çözmek için yöntemler ararken, ustalığından da ilham alarak, otomobilinin çeki demirine monte ettiği ve dört tekerlekli düzenekle samanları daha kolay ve zahmetsiz taşıyor.

Traktörü olmayan hayvan yetiştiricisi Ali Kızılay yaptığı açıklamada, “Hayvanların ana besin kaynağı olan saman, köy dışında, yaklaşık yedi yüz metre uzakta bulunuyor. Otomobil ile torba torba taşımak hem maliyetli hem de zaman alıyordu. Sırtta taşımak da zor ve imkansızdı. Mobilya ve döşeme işlerindeki olan tecrübemle otomobilin arkasına bağlayıp toplu şekilde taşımak için düşünürken aklıma, bu düzenek geldi, yaklaşık 10 torba samanı, dört tekerlek üzerine yaptığım tahta düzenekle otomobilin çeki demirine monte edip, şimdi saman torbalarını daha ekonomik ve daha kolay taşıyorum” diye konuştu. (Mustafa Babayiğit)