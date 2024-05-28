Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kariyer günleri programı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında "Kariyer Günleri Etkinliği" Atatürk Ortaoklu Konferans Salonunda yapıldı.

Çandır Kaymakamı Emre Can Türkmen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapalın katılımıyla Şehit Yıldırım Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi, Atatürk Ortaokulu ve Şehit Serkan Ciddioğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine hitap etti.

Kariyer günlerinin konuğu olarak katılan Kaymakam Emre Can Türkmen, Öğrencilerde kariyer bilincini oluşturmak, onlara bu konuda bir bakış açısı kazandırmak, öğrencilerin doğru tercihler yapmasını sağlamak ve kişisel gelişim süreçlerine katkıda bulunarak mezuniyet sonrası karar verme aşamasında daha sağlıklı tercihler yapabilmeleri konusunda öğrencileri bilgilendirdi.