Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Başkan Kazım Arslan, mevsimsel yağışlar sonrasında Şeyhosman Mahallesi Yozgat Park arkasından Biyolojik Arıtma Tesisine kadar uzanan dere ve bu bölgede bulunan konutlarda yaşanan sıkıntıları yerinde inceledi. Dere ıslahı ve yapılacak çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Arslan, sorunların en kısa sürede çözüme kavuşturulması için talimat verdi.

Arslan, ayrıca Atatürk Yolu üzerinde bulunan Azizli Mahallesindeki villalar bölgesinde yapılan fizibilite çalışmalarını da inceledi. Bu bölgede alt yapı, yol ve kaldırım hizmetlerinin eksiksiz bir şekilde tamamlanması için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Üniversite Bölgesinde yaşanan ulaşım sorunlarını da yerinde inceleyen Arslan, ulaşım konusundaki sıkıntıların giderilmesi adına ilgili birimlerle istişarelerde bulundu. Sorunların hızlı ve etkili bir şekilde çözülmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade eden Arslan, Yozgat halkının refahı için tüm imkanların seferber edileceğini vurguladı.