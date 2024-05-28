Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yerköy Tarıma Dayalı Jeotermal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi proje sahasında incelemelerde bulundu.

Vali Mehmet Ali Özkan, Kaymakam Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Fatih Arslan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz'dan projenin son durumu ve bundan sonraki aşamalar hakkında bilgi aldı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Kaymakam Muharrem Coşgun, projenin Yerköy için büyük bir yatırım olduğunu ve bölgenin kalkınmasına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Belediye Başkanı Fatih Arslan ise projenin ilçenin kalkınması için büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

Arslan, projenin Yerköy'ün tarımsal potansiyelini değerlendirmek ve bölge ekonomisini kalkındırmak için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Yerköy Tarıma Dayalı Jeotermal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesi ile bölgede jeotermal kaynaklı sera alanları oluşturularak tarımsal üretimde verimin artırılması ve yeni istihdam imkanlarının sağlanması hedefleniyor.