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Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, kariyer günleri kapsamında Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi'nin misafiri oldu.

Kaymakam Aydın, kariyer günleri kapsamında kaymakamlık mesleğinin görev ve sorumlulukları, meslek seçimine ilişkin görüş ve önerileri, öğrencilere tavsiyeleri, öğrencilerin kendilerini geliştirmesi için yapılması gereken hususlar üzerinde durdu.

Öğrencilerin sorularını alan Aydın, öğrencilere başarı dolu bir hayat sürmeleri temennisinde bulunarak semineri sonlandırdı.

Seminer sonrası okulun pansiyonunda öğrencilerle birlikte yemek yiyen Kaymakam Aydın, pansiyonla ilgili incelemelerde bulundu.

Sonrasında ise öğretmenler odasında okul öğretmenleri ile tanışma ve eğitim üzerine istişare toplantısı yapan Aydın, tüm öğretmenlere başarılar dileyerek okul ziyaretini sonlandırdı.