Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden Kur'an Kursu ziyaretleri kapsamında Nohutlu Baba Kur'an Kursu'na giderek kursta verilen eğitim öğretim hakkında görevlilerden bilgi aldı.

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Kur’an’ın anlamını öğreniyorlar

Yozgat’ta, Kur’an-ı okumayı öğrenmenin yanında gramer ve anlam bilgisinin de öğretildiği kurslarda birisi olan Nohutlu Baba kursunda sınıfları ziyaret ederek kursiyerlere sohbet eden Müftü Gülden, 'Kur'an-ı Kerim okuma, anlamını öğrenme ve hayata taktik etmenin önemine değindi.

Şube Müdürü İbrahim Çınar'ın da hazır bulunduğu ziyarette Kurs yöneticisi Zeynep Yılmaz ve öğretici Sündüs Tunçer'e teşekkür ederek kurstan ayrıldı.

Kaynak: Haber Merkezi