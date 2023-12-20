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Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden Kur'an Kursu ziyaretleri kapsamında Nohutlu Baba Kur'an Kursu'na giderek kursta verilen eğitim öğretim hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Yozgat’ta, Kur’an-ı okumayı öğrenmenin yanında gramer ve anlam bilgisinin de öğretildiği kurslarda birisi olan Nohutlu Baba kursunda sınıfları ziyaret ederek kursiyerlere sohbet eden Müftü Gülden, 'Kur'an-ı Kerim okuma, anlamını öğrenme ve hayata taktik etmenin önemine değindi.

Şube Müdürü İbrahim Çınar'ın da hazır bulunduğu ziyarette Kurs yöneticisi Zeynep Yılmaz ve öğretici Sündüs Tunçer'e teşekkür ederek kurstan ayrıldı.