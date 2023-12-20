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SBTÜ Rektörlüğü tarafından üniversite yerleşkesinde 16-17 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen “Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama ve Uygulama Eğitimi” programında Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sefa Tarhan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Recep Zan, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden Prof. Dr. Emre Biçer, Prof. Dr. Faheem Shahzad Baloch ve Doç. Dr. Nazım Babacan eğitmen olarak yer aldılar.

Karşılıklı etkileşimli sunumların yanı sıra uygulamalı grup çalışmalarının da yapıldığı eğitimden üniversite içinden ve dışından farklı kurumlardan da katılım oldu.

Katılımcıların sorularına da cevaplar verilen eğitimden farklı sürelerle iştirak eden 25 civarında araştırmacı yararlandı. Eğitim etkinliğine eğitmenler ve yararlanıcıların gönüllü olarak hafta sonunu ayırmalarının yapılan çalışmanın değerinin gösterdiği belirtildi.

İki gün süren programda proje hazırlamaya yönelik olarak proje fikri geliştirme stratejileri; teknik ve incelikleri ile özgün bir proje fikrinin yazılı hale getirilmesinde hazırlık, uygulama ve sonuçlandırma süreçlerinde dikkat edilmesi gereken konularda bilgiler aktarıldı. Proje yürütme konusunda, temel bilgi ve becerilerin geliştirilmesine de katkı verildi. Bu yönde tasarlanmış uygulamalar gruplar halinde gerçekleştirildi.

TÜBİTAK proje destek programları başta olmak üzere farklı kurum ve kuruluşlardan sağlanan ulusal ve uluslar arası düzeyde destek programları hakkında deneyimler paylaşıldı. Proje başvuru ve değerlendirme aşamaları izah edildi. Proje yazımında göz önünde bulundurulması gereken temel ilkeler ve etik konulara değinildi.

Katılımcılara katılım belgesi de dağıtıldı. Faydalı bir eğitim etkinliği olduğu ifade edilen böylesi programların yaygınlaştırılarak devam ettirilmesine halen ihtiyaç olduğu belirtildi.

Eğitmenlik yaparak katkıda bulunan akademisyenlere teşekkür eden Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, SBTÜ bünyesinde eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik oluşturulan altyapı çalışmaları ile yürütülen işbirlikleri hakkında da bilgiler verdi.