Şefaatli ilçesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski Belediye Başkanı Müjdat Karaca, sosyal medya üzerinden 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili açıklamada bulundu.

Yapmış olduğu paylaşımda Şefaatlilere seslenen Müjdat Karaca, “31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ni geride bıraktık. Öncelikle sandığa giderek, iradesini ortaya koyan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. 15 Nisan 2019 tarihinden itibaren bugüne kadar görev yaptığımız süre içerisinde, öncelikle Şefaatli’nin ve Şefaatli halkının menfaatlerini her zaman ön planda tuttuk. İlkeli yönetim anlayışı ile hareket ettik. Bundan sonraki hayatımızda da böyle yaşamaya devam edeceğiz. Şahsi hesaplardan her zaman uzak durduk ve durmaya da devam edeceğiz. Kin, nefret ve hasetle değil, kardeşçe yaşanan bir şehir hayalimizi dile getirdik ve buna uygun hareket ettik. İmkanlarımızın el verdiği ölçüde hizmet etmeye gayret gösterdik. Elbette bu süre zarfında eksiklerimiz olmuştur. Neticede hepimiz etten ve kemikteniz. Yaptıklarımızın gururunu taşırken, yapamadıklarımızın üzüntüsünü yaşadığımı özellikle ifade etmek isterim. İnşallah geçmişten bugüne süren ilçemize hizmet etme yarışının daha da ileriye taşınmasını canı gönülden diliyorum. Biz bu makamları bayrak yarışı gören bir anlayışın fertleriyiz, o yüzden umarım önümüzdeki süreçte ilçemizin eksiklikleri her geçen gün daha da azalır ve daha yaşanılabilir bir şehir olma yolunda ilerler. 31 Mart 2024 seçim sonuçlarına göre hemşerilerimiz kararını vermiş ve bu karar neticesinde sandıktan çıkan sonuca saygı duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Görev yaptığımız süre içerisinde ve Seçim çalışması sürecinde bizlerle bir olan, destekleriyle yanımızda yer alan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin verdiği kararın Şefaatli'mizin yararına hizmetlerle taçlandırılması en büyük beklentimizdir. Son olarak, geçen 5 yıllık süre zarfında kafamı yastığa koyduğum anda vicdanımın çok rahat olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Seçim sonuçlarını Şefaatli kamuoyunun takdirine bırakırken, bizler de elbette kendi değerlendirmelerimizi yapacağız. Ve bunu önümüzdeki günlerde siz değerli hemşerilerimle açık ve net şekilde paylaşacağız. Seçim sonuçlarının Şefaatli’mize, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan dilerim” dedi.