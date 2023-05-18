Yozgat Valiliği Makam Toplantı Salonunda Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), Yozgat İl Özel İdaresi ve Orman Genel Müdürlüğü arasında Kazankaya Kanyonu Turizm Rotası Projesi için imza töreni düzenlendi.

Aydıncık ilçesinde bulunan Kazankaya Kanyonu için Turizm Rotası Projesi hazırlandığı müjdesi verilmişti. ORAN Kalkınma Ajansı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenecek büyük proje için imzalar atıldı.

Proje dahilinde Kazankaya Kanyonu’na; Yürüyüş yolları, kayalardan geçişlerde kayalara karşı engeller, kamp alanları, rafting alanları, açık seyir, camlı seyir terası yapılacak. Tasarlanan projede camlı seyir terasından bakıldığında Çorum ve Kazankaya tarafı görülecek.

Gerçekleştirilen imza törenine Vali Ziya Polat, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak katıldı.

YOZGAT TURİZMİNE YENİ MEKÂN

Proje dâhilinde Çorum ve Kazankaya tarafını görecek bir cam teras yapacaklarını da belirterek açıklamada bulunan Vali Ziya Polat, “Yiğitler şehri Yozgat için çok güzel bir gün. Kazankaya Kanyonunda yapılacak olan çalışmaların imzalarını attık. Oran Kalkınma Ajansı, Orman Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdaresinin ortaklığı ile büyük uğraşlar sonucunda aynı masada birleştik ve güçlerimizi birleştirip imzalarımızı attık. İhale evrakları şuanda Bakan Bey’in önünde. Çok yakın bir zamanda inşallah Kazankaya Kanyonuna dokunmaya başlayacağız. Kazankaya bizim çok çok özel değerimiz. İlimizin marka değerlerinden bir tanesi. Doğa turizminin merkezi olacak diye düşünüyoruz. Orada ki havzayı da içerisine eklemek lazım. Çekerek ilçesinde Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından güzel bir lavanta bahçesi yaptık. Rafting alanlarımız var. Saraykent ilçemizde otelimiz var. Sarıkaya Roma Hamamımız var. Bir rota şeklinde plan dâhilinde yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Sanayi Teknoloji Bakanlığımıza, Orman Bakanlığımıza, emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Aydıncık Belediye Başkanımız Ahmet Koçak, ilçe kaymakamlarımızın ve ekibinin de çok emekleri var. Yiğitler şehri Yozgat’ımıza ve Aydıncık ilçemize bölgemize ve ülke turizmine yeni bir mekan, yeni bir restorasyon hazırladığımızı düşünüyoruz. En yakın zamanda da ihalesini yapıp çalışmalara başlayacağız. Yürüyüş yolları yapacağız, kayalardan geçişlerde kayalara karşı engeller olacak. Kamp alanları, rafting alanları, bir tane açık seyir, bir tane camlı seyir terası yapacağız. Çorum tarafını ve Kazankaya tarafını görecek bir cam teras yapacağız. Belediyemizden işletme konusunda destek isteyeceğiz. İnsanlarımızın daha rahat, daha konforlu gezmesi için çalışacağız. Özellikle kamp alanı isteyen çok insanımız var. Lavabolarının, duşlarının olduğu bir alanlar ayarlanması ile ilgili proje hazırlandı” dedi.

“YAKIN ZAMANDA BAŞLANACAK”

Protokol imzaları atılmadan önce konuşan Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, “Kazankaya kanyonu projemiz önceden beri gündemde olan Sayın Valimizin göreve geldiği günden itibaren hız kazanan bir proje oldu. Projeye yakın zamanda başlayacağız. Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Oran Kalkınma Ajansı arasında imzalanan protokol ile ilk etap başlayacak. Bizlerde Orman Genel Müdürlüğü olarak sahada geri kalan yatırımları tamamlayacağız Yozgat’ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Valimizin desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“İKİ AYAKLI PROJE”

Kazankaya Kanyonu’nun Yozgat sınırları içerisinde baştanbaşa turizme kazandırılacağını kaydeden ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ise, “Kazankaya Turizm Projemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu projemiz iki ayaklı bir proje. İşin içerisinde ORAN, İl Özel İdaresi ve Orman Genel Müdürlüğü bulunuyor. İlk etabında 12 Milyon liralık bir bütçe ile kalkınma ajansı ve özel idare ortaklığı ile yürüyüş yolları, çadır kamp alanı ve benzeri işler yapılacak. Devamında Orman Genel müdürlüğü vasıtasıyla da Kazankaya Kanyonu Yozgat sınırları içerisinde baştanbaşa turizme kazandırılacak. Kanyon çok önemli bir noktada özellikle şuanda altyapısı hazır olmadan bile birçok kişi ziyaret ediyor. Bundan sonra daha kullanışlı bir altyapı ile insanlarımıza hizmet edecek. İşin başından beri bizleri destekleyen Sayın Valimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“POTANSİYEL ORTAYA ÇIKARILACAK”

Toplantı sonrasında görevliler tarafından proje hakkında yapılan bilgilendirmede, “Projemizin konusu Yozgat ili Aydıncık ilçesi Kazankaya köyünde bulunan kanyonun Eko turizm olarak potansiyelinin geliştirilmesi, yerli ve yabancı turistler için alternatif turizm değeri oluşturulması ve ilçe halkının ekonomik kalkınmasına yönelik tanıtım faaliyetleri yürütmektir. İlçenin doğa zenginliği konusunda potansiyelinin ortaya çıkarılması, tanıtımı eksikliği giderilmesi ve turizm imkânlarından ekonomik olarak faydalanılabilmesi amacıyla ‘Kazankaya Kanyonu Projesi’ hazırlanmıştır. Proje 2 etap şeklinde uygulanacak olup, toplam proje kapsamında 240 metresi kaya yüzeyinde ahşap yürüyüş platformu olmak üzere 1,85 km yürüyüş rotası oluşturulacaktır. 1 adet çelik konstrüksiyon seyir terası, 2 adet çelik konstrüksiyon ahşap döşeme köprü, 1 adet taş köprü, 2 farklı alanda toplam 400 çadır kapasiteli kamp alanı yapılacaktır. İlk girişte kemerli taş köprü ve devamında sağ tarafta havadan kayalıklara montaj edilerek yaklaşık toplamda 240 metre çelik platform yürüyüş yolu ve çelik konstrüksiyon köprü yapılacaktır. Sonrasında derenin sol tarafına geçilerek oradan yaklaşık 300 metre patika yol devam edecektir. Akabinde yaklaşık 300 metre çelik platform yürüyüş yolundan sonra tepeye yine çelik konstrüksiyon üzerine tek katlı seyir terası yapılacaktır. Çelik konstrüksiyon köprüden karşı tarafa patikaya atladıktan sonra yol ikiye ayrılacak sağ tarafta bir düzlük alanda ilk kamp alanı, yine çelik konstrüksiyon köprü ile ilerde dereden karşı tarafa ikinci kamp alanı yapılacaktır. Projenin yapılacağı kanyonun uzunluğu 10 kilometredir. Güneyinde 1363 metre yüksekliğindeki Alan Dağları, batısında ise Malbelen Tepesi yer almaktadır. Kanyon içerisinden, Yeşilırmak'ın bir kolu olan Çekerek Irmağı geçmektedir” denildi. Alpaslan Demir