Gençlerin spora kanalize olmaları, daha fazla maç yaparak tecrübe kazanmaları ve geleceğin yıldızları açısından büyük önem taşıyan U-15 Ligi müsabakaları final maçıyla sona erdi. 5 takımın katılımı ile düzenlenen ligin son maçında Sorgun Belediye spor Yozgat Belediye Bozokspor’u 1-0 yenerek şampiyonluk ipini göğüsledi.

Yozgat Belediyesi Bozokspor, Sorgun Belediye spor, Yapıtur 66 Yozgatspor, Boğazlıyan Belediyespor Yerköy Volkanspor takımlarının katılımı ile düzenlenen U-15 Ligi müsabakaları tamamlandı. Sorgun Belediyespor’un oldukça çekişmeli ve zevkli geçen müsabakanın ardından Yozgat Belediyesi Bozokspor’u 1-0 yenerek şampiyonluk kupasını müzesine götürürken, diğer takımlar da lige kattıkları renkle teşekkürü hak ettiler. Haber Merkezi