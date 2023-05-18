U18 Türkiye Şampiyonası 2. kademede mücadele eden Kayseri Atletikspor, oynadığı ilk maçta Samsun Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup etti. 1. kademe grubunda Yozgat'ı şampiyon tamamlayarak çıkan ve 2. kademe de Çorum grubuna düşen Kayseri Atletikspor, kaldığı yerden devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyespor’u Salih Önder, YakupNazih ve Atakan Demirezen’in golleri ile yenen mavi beyazlılar gruptaki ikinci maçını Cumartesi günü saat 13.00'de Niğde Belediyespor ile oynayacak.

Kayseri Atletikspor, Çorum Grubu'nu lider olarak tamamlarsa diğer gruptan gelecek olan takım ile finalde karşılaşacak. Mavi beyazlılar finali geçmesi durumunda adını son 4 takım arasında yazdıracak. İHA