Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Okuyorum Anlatıyorum Projesi” kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Proje kapsamında gerçekleştirilen kahvaltılı kitap değerlendirme etkinliklerinde öğrencilerle bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, öğrencilerle birlikte okudukları kitaplarla ilgili sohbet ederek hayallerini dinliyor.

Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Aksoy, proje kapsamında okudukları kitapları değerlendirdi.

Etkinlik ile ilgili açıklamada bulunan Aksoy, “Okuyorum Anlatıyorum Projesi kapsamında kahvaltılı kitap değerlendirmeyi Şehit Doğan Özpolat ÇPAL 10. sınıf öğrencileriyle yaptık. Bugünkü etkinlikte; öğrencilerimiz Kadışehri Okuyor Projesi kapsamında okudukları kitapları değerlendirdiler. Hayallerini bizlerle paylaştılar. Mesleki eğitim ve beceri geliştirme konularında istişarelerde bulunduk. Öğrencilerimizin zihinsel ve duyuşsal becerilerinin gelişmesi için bu projeye destek olan hayırseverlerimize, idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz” dedi.