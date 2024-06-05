Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Okuyorum Anlatıyorum Projesi” kapsamında öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Proje kapsamında gerçekleştirilen kahvaltılı kitap değerlendirme etkinliklerinde öğrencilerle bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, öğrencilerle birlikte okudukları kitaplarla ilgili sohbet ederek hayallerini dinliyor.

Ahmet Yesevi İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelen Aksoy, proje kapsamında okudukları kitapları değerlendirdi.

Etkinlik ile ilgili açıklamada bulunan Aksoy, “Güne sevgi çiçekleriyle başladık. Okuyorum Anlatıyorum Projesi kapsamında kahvaltılı kitap değerlendirmeyi Ahmet Yesevi İlkokulu öğrencileriyle yaptık. Bugünkü etkinlikte; öğrencilerimiz Kadışehri Okuyor Projesi kapsamında okudukları kitapları değerlendirdiler. Hayallerini bizlerle paylaştılar. Yazmış oldukları mektupları takdim ettiler. Öğrencilerimizin zihinsel ve duyuşsal becerilerinin gelişmesi için bu projeye destek olan hayırseverlerimize, idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Geleceğimiz, çocuklarımız” ifadelerini kullandı.