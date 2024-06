Türk Eğitim Sen Yozgat Şube Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, Anayasa Mahkemesi’nin rektör atamalarıyla ilgili verdiği ‘iptal’ kararının bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Kabayel, “Her zaman söylediğimiz gibi, üniversitelerimiz, her anlamda ve her alanda olduğu gibi, ülkemizde demokrasi anlayışının yerleşmesi ve toplumda demokrasi kültürünün içselleştirilmesinde de lokomotif görevi görecektir” dedi.

Kabayel açıklamasında şunları söyledi: “Anayasa Mahkemesi’nin rektör atamalarıyla ilgili verdiği iptal kararını bir fırsat olarak değerlendirelim! Her zaman söylediğimiz gibi, üniversitelerimiz, her anlamda ve her alanda olduğu gibi, ülkemizde demokrasi anlayışının yerleşmesi ve toplumda demokrasi kültürünün içselleştirilmesinde de lokomotif görevi görecektir. Bu itibarla, rektör atamalarının, tüm üniversite çalışanlarının hür iradeleriyle gerçekleştirilecek seçimlerle yapılmasını sağlamamız elzemdir. Her fırsatta liyakat vurgusu yapan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın bu makul beklentiye kayıtsız kalmayacağına inanıyorum.”