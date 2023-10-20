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2023-2024 eğitim ve öğretim yılında yapılacak olan faaliyetleri planlamak için toplanan ÇEDES Koordinasyon Kurulu toplantısını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirdi.

Toplantıya, EDP İç Anadolu Bölgesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Durusoy, İlçe Müftüsü Ender Çengel, İlçe Vaizi Emrah Şahin, İlçe Gençlik Spor Müdürü Mustafa Doğru ve Şube Müdürü Gökhan Pektaş katıldı.

Yapılan toplantı hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Bakanlığımız tarafından başlatılan Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında ilçe koordinasyon toplantısını ile gerçekleştirdik. Projenin yürütülmesine yönelik istişarelerde bulunup kararlar aldık. Projenin etkin yürütülmesi için görev paylaşımı yapan değerli paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Milli Eğitim Bakanlığımız, Milli Eğitimin Genel Amaçları doğrultusunda, öğrencilerimizin millî, manevi, ahlaki, insani, kültürel değerlerimizi benimseyen, koruyan, geliştiren ve kendi yaşantılarında inşa eden fertler olmalarına, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, aklı selim, kalbi selim ve zevki selim sahibi, bedensel ve sosyal bakımdan dengeli bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde öğrencilere yönelik hazırlanan "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES)" çerçevesinde imzalanan protokol gereğince ÇEDES Proje çalışmaları 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında da uygulanacaktır” şeklinde konuştu.

ÇEDES NEDİR?

ÇEDES protokolüne göre projenin amacı, öğrencileri “bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı; milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlere göre” yetiştirmek.

Proje, din görevlilerinin öğrencilere “Değerler Eğitimi” vermesinin önünü açıyor.Bu kapsamda okul içinde ve dışında öğrencilerle çeşitli faaliyetler yürütülmesini hedefleyen proje hem MEB’e hem Diyanet’e hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı’na belli sorumluluklar yüklüyor.Projenin merkezleri arasında Diyanet Gençlik Merkezleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı gençlik merkezleri ve MEB’e bağlı resmi okullar yer alıyor.Ayrıca proje kapsamındaki etkinlikler, “il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin onay vermesi” halinde protokol taraflarınca sağlanan okul dışı mekanlarda da gerçekleştirilebiliyor. Protokolde “ÇEDES Uygulama Mekanları” diye tarif edilen bu mekanların hangi mekanlar olacağı yönünde ise herhangi bir tarif ya da kısıt bulunmuyor.Diyanet Gençlik Merkezleri’nde yürütülecek faaliyetlerde görev alacak personeller ve gönüllü öğrenciler, il ve ilçe müftülüklerince belirleniyor.Buna göre müftülükler, Diyanet Gençlik Merkezleri’nde yürütülecek “değerler” temalı etkinliklere en az iki kız, iki erkek olmak üzere gönüllü lise ve üniversite öğrencileri seçecek.Ayrıca, Diyanet’in belirlediği görevlilerin veliler ile ayda bir kez bir araya gelmesi amaçlanıyor. (Haber Merkezi)